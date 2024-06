Lego hat sich mit der ESA zusammengetan, um beim Bau von Strukturen auf dem Mond zu helfen

HQ

Eine der größten Herausforderungen bei der Besiedlung eines kosmischen Körpers außerhalb der Erdatmosphäre besteht darin, dass wir als Spezies herausfinden müssen, wie wir Baumaterialien auf diesem Körper transportieren oder herstellen können. Da es riesige Mengen an Schub und Treibstoff erfordert, um die Atmosphäre einfach zu durchbrechen, ist der Transport von Tonnen und Tonnen von Materialien zum Mond, Mars oder darüber hinaus nicht gerade eine Lösung, weshalb einige Luft- und Raumfahrtunternehmen den 3D-Druck als Lösung betrachten.

Die European Space Agency hat untersucht, wie sie den 3D-Druck auf dem Mond nutzen kann, um Materialien für den Bau kleinerer Strukturen herzustellen, und sie hat eine der talentiertesten 3D-Druckfirmen um Hilfe bei diesen Bemühungen gebeten: Lego.

Der dänische Spielzeughersteller hat sich mit der ESA zusammengetan, um Space Bricks zu entwickeln, die unter Verwendung von Meteoritenstaub hergestellt werden, um Blöcke in 3D zu bauen, um kleine Strukturen zu schaffen. Die Space Bricks dienen als Test, ob dies als System für eine breitere und größere Implementierung verwendet werden könnte, da Meteoritenstaub derzeit auf der Erde sehr selten ist, was bedeutet, dass nur eine Handvoll Space Bricks hergestellt wurde, von denen die meisten in verschiedenen Museen und Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt ausgestellt werden.

Lego hat den Prozess der Herstellung des Space Bricks erklärt und hinzugefügt: "Das Weltraummaterial auf dem Mond ist Regolith, aber es gibt nur eine sehr kleine Probe auf der Erde, die von der Apollo-Mission gesammelt wurde. Also wandte sich das Team einem anderen, sehr ähnlichen Weltraummaterial zu - Meteoriten, die sie zu Staub zermahlen und mit einer kleinen Menge Polylactid- und Regolith-Simulanz vermischten und damit 3D-Drucksteine ähnlich wie LEGO-Steine verwendeten - zur Herstellung der ESA-Weltraumsteine. Der von ihnen verwendete Meteorit ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt und wurde ursprünglich im Jahr 2000 in Nordwestafrika entdeckt und wird technisch als L3-6 klassifiziert. Es ist ein brekziöser Stein, in dem viele verschiedene Elemente enthalten sind, wie z. B. große Metallkörner, Einschlüsse, Chondren und andere Steinmeteoritenelemente."

Wenn Sie einen Blick auf einen der Space Bricks werfen möchten, werden 15 von ihnen zwischen dem 24. Juni und dem 20. September bei Lego Stores in Großbritannien, Spanien, Deutschland, Frankreich, den USA, Kanada, Australien und natürlich auch im Lego House in Billund in Dänemark ausgestellt.