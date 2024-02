Lego hat ein Millennium Falken-Modell im Taschenformat angekündigt

HQ

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens von Lego Star Wars hat das dänische Blockbauunternehmen ein neues Lego-Modell Millennium Falcon angekündigt. Im Gegensatz zur Collector's Edition oder dem preisgünstigeren Modell des berühmten Raumschiffs ist dieses Exemplar viel, viel kleiner und passt vielleicht gerade noch in Ihre Tasche.

Es wird als Teil der neuen Starship Collection -Produktlinie erscheinen, in der auch das Invisible Hand und zwei Versionen des Tantive IV für Fans serviert werden. Die Sets werden am 1. März debütieren, und Sie können einen Blick auf das Schiff werfen, das die Kessel Run in weniger als 12 Parsec abgeschlossen hat.

Ansonsten wurde bekannt gegeben, dass Lego zur Feier der Feier eine 1:1 Lego-Nachbildung von R2-D2 erstellt hat, die aus fast 28.000 Steinen besteht. Das Modell wird jedoch nicht verkauft, da es stattdessen im Laufe des Jahres 2024 durch Europa und die USA touren wird.

Zu diesem Anlass bestätigte Lego, dass für 2024 einige weitere Lego-Produkte geplant sind, darunter ein Star Wars Visual Dictionary, das mit einer exklusiven neuen Minifigur geliefert wird.