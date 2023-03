Lego hat drei neue Indiana Jones Sets enthüllt

HQ

Indiana Jones hatte früher eine massive Präsenz als Lego-Charakter, mit einer Armada von Sets und sogar einer Sammlung von Videospielen. Aber als der Charakter in den letzten zehn Jahren aus dem Rampenlicht verschwunden ist, sank die Anzahl der Sets dramatisch. Da der Sommer 2023 jedoch das fünfte und wahrscheinlich letzte Mal ist, dass Harrison Ford die ikonische Peitsche und den Hut anzieht, dreht Lego sein Angebot wieder auf.

Lego hat drei neue Sets angekündigt, die jeweils ikonische Momente aus Raiders of the Lost Ark und The Last Crusade darstellen, mit zwei Sets für Ersteres und eines für Letzteres.

Die drei Sets sind Indiana Jones Fighter Plane Chase von The Last Crusade, wo Indy und Henry Jones Sr. einem Kampfflugzeug in einem Oldtimer davonlaufen. Hinzu kommt Indiana Jones Escape from the Lost Tomb, das den Moment darstellt, in dem Indy ein von Schlangen verseuchtes Grab betritt, um die Position des Ark of the Covenant in Raiders zu bestimmen. Und zuletzt ist einer der ikonischsten Momente der gesamten Filmreihe, Indiana Jones Temple of the Golden Idol, der die Eröffnungssequenz von Raiders zeigt, in der Indy einem taumelnden Felsbrocken entkommt und allen möglichen Fallen ausweicht.

Die Sets werden alle am 1. April debütieren und 34,99 $ / 34,99 € für das Kampfflugzeug-Set, 39,99 $ / 39,99 € für das Grabfluchtset und 149,99 $ / 149,99 € für das Golden Idol-Tempelset kosten.