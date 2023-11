Lego hat begonnen, seine Fortnite-Kollaboration zu necken

HQ

Lego hat begonnen, seine seit langem gemunkelte Zusammenarbeit mit Fortnite zu necken. Das dänische Blockbauunternehmen hat X genutzt, um ein Bild eines Lego Fortnite Lamas zu posten, alles mit einem denkenden Gesichts-Emoji. Der Teaser deutet nichts anderes an, was bedeutet, dass wir auf weitere Informationen warten müssen, aber dies ist genau zu dem Zeitpunkt gekommen, als Epic Games die Ankündigung gemacht hat, dass das Battle Royale in den kommenden Wochen sein nächstes großes In-Game-Event erhalten wird.

Epic hat bestätigt, dass sich Fortnite-Spieler auf ein "unvergessliches Event" freuen können, das "alle Dinge, wie Sie sie kennen, weiterentwickeln wird", mit einer "denkwürdigen Enthüllung gegen Ende".

Das Ereignis heißt The Big Bang, und die Schlüsselkunst, die das Ereignis neckt, deutet darauf hin, dass es auch ein musikalisches Element haben könnte, was auch zufällig ist, wenn man bedenkt, dass die Gerüchte- und Datamining-Mühle durchgesickert ist, dass ein Eminem-Crossover auch in den kommenden Wochen zu Fortnite kommt. Die Schlüsselgrafik hat auch eine Silhouette von dem, was das Lego-Lama zu sein scheint, also erwarten Sie vielleicht, dass die Lego-Kollaboration auch während The Big Bang debütiert.

So oder so, es sieht so aus, als würde Epic Fortnites 2023 auf sehr denkwürdige Weise verabschieden.

Fortnites The Big Bang ist für den 2. Dezember 2023 um 19:00 Uhr GMT / 20:00 Uhr MEZ geplant.