Lego Game Boy Imitationen

HQ

Wie alle denkenden Menschen liebe ich Lego. Meine kleine Mancave ist mit Lego-Tafeln sowie ausgewählten Modellen und gelegentlich mit My Own Creation (MOC) geschmückt. Ich habe so ziemlich jedes weltraumbezogene Modell gebaut, vom klassischen Weltraum bis zum Eisplaneten, aber nichts darüber hinaus. Ich habe also noch nie ein Modell von dieser Seite des Jahrtausends gebaut, also vor weniger als dreißig Jahren.

Ich bin auch ein großer Fan des originalen Game Boy. Im Laufe der Jahre habe ich mehrere mehr oder weniger defekte Geräte repariert und die meisten Spiele durchgespielt, die sich lohnen – und eine ganze Menge, die es nicht sind. Mein Ansatz zu diesem Build ist daher der eines etwas antiken Lego-Fans und aktiven Game-Boy-Kenners. Viele der Eindrücke werden für jemanden, der schon mehrere neue Modelle gebaut hat, wahrscheinlich sehr einfach erscheinen, aber so ist es nun mal.

Erster Eindruck. Die Kiste. Schwarz, elegant und mit einem klaren +18-Symbol. Das ist ein großer Unterschied zu den actionorientierten und farbenfrohen Boxen, an die ich gewöhnt bin. Das ist Traubensaft, der zu einem Wein gereift wurde. Zusammen mit dem Modell selbst eignet sich die Box wahrscheinlich gut in einer Vitrine für diejenigen, die diese Art von Dekoration schätzen. Für meinen Geschmack etwas seelenlos, aber wir sind alle unterschiedlich. Das Erste, was man beim Öffnen der Box sieht, sind fünf Säcke, die sehr pädagogisch von 1 bis 5 nummeriert sind. Die Anleitungen selbst bestehen aus einem glänzenden Handbuch, in dem dir nützliche und unterhaltsame Informationen über den Game Boy als zwei begleitende Kassetten angeboten werden – denn es ist nicht nur eine Konsole, die du bauen willst – dazu später mehr.

Werbung:

Ich war leicht schockiert, als ich sah, dass das Handbuch über 100 Seiten umfasst – wie kompliziert ist dieser Build wirklich? Überhaupt nicht, wie sich herausstellt. Jede Bauphase ist bis ins kleinste Detail zerlegt. Es gibt keinen Spielraum für Fehler oder Notwendigkeit, Bounces zu zählen. Der Bauprozess verläuft gut, ohne große Frustration oder Nachdenken. Zweifellos der entspannteste Bau, den ich je gemacht habe.

Je länger der Bau dauert, desto mehr schätze ich die kleinen Details, die es so friedlich machen. Ich habe bereits erwähnt, dass wir nicht nur einen Game Boy bauen, sondern auch zwei Kassetten. Hier wurde die sichere und vollkommen vernünftige Wahl zwischen Super Mario Land und Zelda: Link's Awakening getroffen. Zwei ikonische Spiele aus Nintendos berühmtester Spielereihe. Man hätte für Pokémon Rot und Blau argumentieren können, aber irgendwie sind die Spiele viel größer geworden als die Konsole, für die sie geboren wurden.

Es waren die kleinen Details. In älteren Lego-Bauten werden identische modulare Sets meist nacheinander in einer Reihe gebaut und werden oft repetitiv. Hier wurde der Bau der Super Mario Land-Kassette sehr clever auf Seite 25 und Link's Awakening zuerst auf Seite 99 platziert. Der Aufbau der Konsole selbst findet ebenfalls in verschiedenen Phasen statt, in denen jeder Teil des Ganzen sehr klar wird. Das etwas komplizierte Gefühl der Montage, das bei älteren Sets relativ spät im Prozess auftritt, wird hier ziemlich schnell spürbar. Ich habe den eigentlichen Bau auf fast zwei Stunden geschätzt, was vielleicht viel klingt, aber die kompakte Bauweise ist knifflig mit sehr wenig leerem Raum. In meiner Welt ist 421 Pieces ein relativ großes Set, zumindest im Vergleich zu den älteren Lego-Generationen aus den 80ern und frühen 90ern, an die ich gewöhnt bin.

Werbung:

Was war also das Endergebnis? Ich bin beeindruckt. Alle Tasten sind an einem Stück Gummi gebaut und können wie bei einem echten Game Boy gedrückt werden. Der Lautstärkeregler lässt sich drehen und man kann sogar den Power-Knopf einschalten. Die Auswahl- und Starttasten überzeugen mich nicht ganz, sie bestehen aus zwei Gummiringen, die in die Löcher passen und sich eher wie kleine Reifen anfühlen als wie die Knöpfe eines Game Boy. Für den Bildschirm gibt es drei verschiedene holografische Hintergründe in klassischer Grüntöne. Einer von jedem Spiel und dem Startbildschirm der Konsole. Lustigerweise sind sie ohne Game Light Plus genauso schwer zu entschlüsseln wie der echte Bildschirm. Pluspunkte für Realismus.

Wie schneidet er im Vergleich zu einem echten Game Boy ab? Was die Größe betrifft, unterscheidet sich das Modell etwa 0,5 cm von seinem Modell sowohl hinsichtlich Konsole als auch Kassette. Sie ist etwas leichter. Der größte Unterschied ist, dass es offensichtlich nicht möglich ist, darauf zu spielen. Oder etwa nicht? In einem kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Kickstarter kannst du ein Add-on-Set bestellen, das deinen Lego Game Boy in einen voll spielbaren emulierten Game Boy verwandelt. Warum, weiß ich nicht.

Ein paar letzte Worte. Das gesamte Set funktioniert im Regal sehr gut. Allerdings ist das nicht die Art von Lego, die ich schätze. Ich möchte die Verspielthe, alternative Builds auf der Rückseite der Verpackung und Anleitungen, die mich zumindest nicht gleichzeitig in beiden Händen halten. Ich hatte gehofft, dass du mit dem Build spielen könntest, vielleicht linkshändig? Aber nein. Als nostalgischer Game-Boy-Fan bin ich jedoch völlig überzeugt. Ja, abgesehen von einem gewissen Gefühl, dass etwas nicht ganz stimmt, einfach ein Hauch von Uncanny Valley. Aber am Ende des Tages ist es eine wunderbare Hommage an eine der stilvollsten Konsolen aller Zeiten. Definitiv einen Kauf wert.