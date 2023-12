LEGO Fortnite startet am 7. Dezember

HQ

Das erste Spielerlebnis aus der langjährigen Partnerschaft zwischen Epic Games und The LEGO Group wird am 7. Dezember erscheinen. LEGO Fortnite ist ein neues Survival-Crafting-Spiel, das in Fortnite verfügbar ist und es den Spielern ermöglicht, ihre Fantasie zu "steigern".

Die offizielle Beschreibung des Spiels lautet: "In LEGO Fortnite können Spieler riesige, offene Welten erkunden, in denen die Magie des LEGO-Bauens und Fortnite kollidieren. Das Spiel wurde für Menschen jeden Alters entwickelt und fördert Kreativität, Experimentieren und Zusammenarbeit durch Spielen."

Laut den FAQ des Spiels wird es auf allen Plattformen spielbar sein, auf denen Fortnite verfügbar ist. Abgesehen davon sind die Details jedoch ziemlich spärlich und es wurde noch nicht offiziell bestätigt, ob das Spiel plattformübergreifend oder offen sein wird.

Sie können sich den Teaser-Trailer für LEGO Fortnite unten ansehen.