Lego Fortnite lässt dich in einem neuen Update voll auf Mad Max setzen

HQ

Lego Fortnite hat uns alle überrascht, als es auf den Markt kam. Anstatt ein neuer Spielmodus oder eine Reihe von Gegenständen zu sein, die dem Basis-Battle Royale hinzugefügt werden, ist Lego Fortnite ein eigenes Überlebenserlebnis, ähnlich wie das Fortnite Festival, ein völlig anderes Spiel, in dem Sie immer noch Ihre Skins, Emotes und mehr verwenden können.

Jetzt kommt ein großes Update für Lego Fortnite in Mechanical Mayhem. Ab heute, dem 26. März, könnt ihr eure eigenen Autos in Lego Fortnite bauen und damit über die Karte fahren. Stapeln Sie ein paar Freunde in derselben Lobby und Sie können Ihre eigene Miniaturarmee von Autos haben.

Es gibt einige vorgefertigte Builds für Autos im Spiel, aber es gibt auch die Freiheit, deine eigene Monstrosität zu bauen, wenn du möchtest. Es gibt auch einige Fehlerbehebungen und andere Gameplay-Änderungen in diesem Update, wenn ihr also die vollständigen Patchnotes haben wollt, findet ihr sie hier.