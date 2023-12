Epic Games sind schlau. Schrullig. Clever gerissen. Sie arbeiten nicht härter als nötig und sie sind nicht innovativ, weil sie es nicht müssen. Schon gar nicht in Fortnite. Als das Basisspiel vor sechs Jahren floppte, warfen sie einen kurzen Blick auf die derzeit am meisten gehypte Multiplayer-Idee der Gaming-Welt in der Arma III-Mod PlayerUnknown's Battlegrounds, stahlen das Grundkonzept und bauten ihr eigenes Spiel schnell neu auf und belebten es neu. Als am Vorabend der diesjährigen Gaming-Saison und mit allen Fortnite-Liebhabern der Weihnachtsfeiertage, die bereit waren, ganze Tage in der ultrabunten Welt zu verbringen, nutzten sie die Gelegenheit, das Gleiche noch einmal zu tun. Ich kann nur meinen Hut ziehen.

Für Lego Fortnite... Es ist eine perfekte Mischung aus Minecraft und Valheim, gegossen in super gemütliches Lego-Design. Das Konzept ist nicht neu, Epic Games hat hier nichts erfunden, sondern sich nur von anderen superbeliebten Spielen bedient und sie haben es sehr schön gemacht, mit gutem Händchen und genau der richtigen Reihenfolge der Prioritäten. Nichts von diesem Spiel hat wirklich etwas mit Fortnite zu tun. Deine gekauften Skins haben sich jetzt sicherlich in niedliche kleine Lego-Kerle verwandelt, aber ansonsten ist das eine ganz eigene Sache und es geht um Überleben und Kooperation.

Lego Fortnite beginnt damit, dass du als Lego-Figur in eine von sechs Welten geworfen wirst, die alle die gleiche ausgefallene und vor allem verspielte Ästhetik der Battle-Royale-Karten von Fortnite haben. Du wirst von einem hilfsbereiten kleinen NPC (der als Tutorial fungiert) aufgefordert, mit dem Sammeln von Materialien zu beginnen, und zunächst geht es darum, kleine Bäume und Büsche mit deinen Fäusten zu zertrümmern. Danach beginnt der eigentliche Bau. Für die kommende Nacht brauchst du Schutz vor Regen, Blitzschlag, Wölfen und Skeletten und du brauchst ein Bett zum Ausruhen und ein Lagerfeuer, um nicht zu erfrieren. Um all dies zu bauen, brauchst du eine Werkbank, die am besten drinnen gebaut wird, da der Regen es unmöglich macht, sie zu benutzen.

Wenn die erste kleine Hütte gebaut, das Dach aufgestellt und das Bett gemacht ist, ist es an der Zeit, mit den größeren Konstruktionen zu beginnen. Alles, was in Lego Fortnite eingebaut ist, ist natürlich aus Lego und im Gegensatz zu Minecraft oder Valheim fühlt es sich so logisch an, dass es eine typische Lego-Beschreibung von etwas gibt, das man bauen möchte, dem man entweder folgen oder von dem man abweichen kann, je nachdem, wie kreativ man sich fühlt. Es gibt kleine Häuser, große, es gibt Schlösser und Hütten, Villen und alles dazwischen, und es gibt Möbel und Dekoration für alle Arten von Räumen in einem normal großen Haus und viele andere Dinge, die man hier bauen kann. Epic wird auch in Zukunft viele neue Materialien und Gebäude hinzufügen - ich denke also, dass dies irgendwann der ultimative Lego-Simulator sein wird.

Während meiner Wochen mit Lego Fortnite habe ich eine große Ritterburg gebaut (die einen ganzen Sonntag in Anspruch genommen hat), die über eine riesige Veranda mit verschiedenen "Brücken" verbunden ist. Ich habe einen Eisboss getroffen, den ich nach mehreren Versuchen zu Tode geprügelt habe, ich habe eine ganze Sammlung von Hühnern erworben, die Eier geben, ich habe etwa 30 Lego-Schafe aufgehängt, die ich schlachte, wenn ich hungrig bin, und ich habe jetzt sowohl ein Auto als auch eine Art fliegenden Kahn. Das Bauen von Fahrzeugen verschiedener Art mit Legosteinen, Raketentriebwerken, Hebeln und Knöpfen und Heißluftballons war meiner Meinung nach der spaßigste Teil dieses Spiels, abgesehen davon, Dinge in die Luft zu jagen.

Nach ein paar Stunden werden weitere Objekte freigeschaltet, die man als Lego-Baumeister benutzen kann und am meisten gefreut hat mich das Dynamitfass, das ich nun frei benutzen kann. Einmal baute ich einen etwa 20 Meter hohen Turm mit einem Zaun um die Pfeiler und stellte in die Mitte des Fundaments zehn mit Dynamit gefüllte Fässer. Als dann jemand hereinsprang und anfing zu spielen, schaffte ich es, ihn in den "schönen Turm" zu locken und ihn und den Turm Sekunden später in Stücke zu sprengen.

Lego Fortnite macht Spaß. Verspielt, stilvoll, gut präsentiert, lehrreich, kreativ und süchtig machend. Es gibt im Moment nicht unendlich viele Möglichkeiten und daher definitiv viele Dinge, die man für Epic Games reparieren, hinzufügen und ausbalancieren kann, aber es ist ein fertiges, gut gemachtes Familienspiel mit genau dem richtigen Fokus und es ist kostenlos und funktioniert hervorragend. Etwas, das man von keinem teuren Großspiel mehr behaupten kann. Epic Games sollte daher alles Lob bekommen, das sie bekommen können, wenn du mich fragst.