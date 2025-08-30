LEGO feiert Joe Dantes Gremlins mit einem beweglichen Gizmo-Set

HQ

LEGO gräbt weiterhin tief in den Nostalgie-Sumpf, und dieses Mal ist es Gizmo aus Joe Dantes Filmklassiker Gremlins aus den 80er Jahren, dem die Ehre zuteil wurde, in ein baubares Set verwandelt zu werden. Wie erwartet ist dies ein Set, das sich mit 1.125 Teilen in erster Linie an erwachsene Sammler richtet - perfekt für diejenigen unter uns, die einen der kultigsten Filme unserer Kindheit noch einmal erleben möchten.

Die Figur kann in zwei verschiedenen Positionen montiert werden - entweder stehend oder sitzend - und wird mit Gelenken geliefert, mit denen Sie Kopf, Ohren, Arme, Hände, Finger und Füße verstellen können, um eine Vielzahl von Ausdrücken zu erzeugen.

Um die Verbindung zum Film zu stärken, enthält das Set auch Gizmos klassisches Zubehör: eine 3D-Brille (natürlich aus LEGO gebaut), genau wie die, die er beim Lesen von Comics trug. Das Set kommt am 1. Oktober zum Preis von 109,99 US$ auf den Markt und ist ein unwiderstehliches Ausstellungsstück für jeden nostalgischen Fan.

Wirst du LEGO Gizmo aufheben?