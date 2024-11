Lego feiert den Großen Preis von Las Vegas mit einer Reihe neuer Formel-1-Sets

HQ

Wir wussten, dass Lego und die Formel 1 ihre Partnerschaft ausbauen wollten, die in der Vergangenheit die EntwicklungTechnic von Mercedes-AMG- und McLaren-Fahrzeugen sowie kleineren Modellen umfasste. Aber nur wenige haben wahrscheinlich mit so vielen Sets gerechnet, wie sie kürzlich rechtzeitig zum Großen Preis von Las Vegas enthüllt wurden.

Lego wird neue F1-Sets anbieten, die in die Themen Speed Champions, City, Duplo, Collectibles, Icons und Technic fallen. Die Sets Speed Champions und Collectibles drehen sich um kleine Versionen jedes der 10 Autos, die in diesem Jahr in der Startaufstellung stehen, sowie um F1- und F1 Academy -Showcars.

Die Duplo -Sets enthalten einen Bausatz, mit dem Kinder ihr eigenes Grand-Prix-Wochenende gestalten können, wobei das Set Möglichkeiten bietet, die Autos an jedes der jeweiligen Teams anzupassen. Die City -Reihe wird dann sechs Sets anbieten, die von Wochenendszenarien über Fahrzeugtransporte bis hin zu Teamgaragen und sogar Boxenstopps reichen.

Gemäß dem Icons -Set wird Nigel Mansells berühmter Williams Racing FW14B zum Bau zur Verfügung stehen, wobei es sich um ein kleines Set mit 799 Teilen handelt, das 69,99 £/79,99 € kostet. Er soll "komplizierte Details wie eine funktionierende Lenkung, breite Hinterreifen mit Goodyear-Logo und eine detaillierte Nachbildung des Motors" aufweisen.

Zu guter Letzt gibt es das größte neue Set von allen, wobei es sich um eine Technic-Version des SF-24-Autos von Ferrari handelt. Es wird ein Modell sein, das sich über 1.361 Teile erstreckt, die zusammengefügt werden, um ein Auto zu ergeben, das 24 Zoll lang, 9,5 Zoll breit und 5 Zoll hoch ist. Es wird 199,99 £ / 229,99 € kosten und auch viele detaillierte Elemente enthalten, wobei Lego vielversprechend ist:

"Die komplizierten aerodynamischen Details, wie ein aufklappbares DRS, von Pirelli bedruckte Slick-Reifen und ein V6-Motor mit einer sich drehenden MGU-H, lassen die Entwickler den Nervenkitzel eines Showdowns in der letzten Runde erahnen, bevor sie das Set ausstellen. Das Set verfügt über Schlüsselfunktionen wie Vorder- und Hinterradaufhängung mit einem 2-Gang-Getriebe, das einen detaillierten Einblick in die Mechanik eines der schnellsten Autos in der Startaufstellung bietet."

Wirst du eines dieser Lego F1-Sets in die Hand nehmen?