Lego erweitert sein Botanicals-Sortiment um einen roten Ahorn, einen Bonsai-Baum und ein Tiger-Artwork

Lego möchte sein Botanicals -Sortiment erweitern, indem es vier neue Sets für Menschen anbietet, die ihrem Zuhause gerne eine blockartige Pflanzenwelt hinzufügen möchten. Die neuen Sets bestehen technisch gesehen aus drei Botanicals -Artikeln und einem Art -Set, aber sie haben alle eine sehr klare florale Ästhetik.

Das große neue Botanicals -Set ist das Japanese Red Maple Bonsai Tree, was ziemlich genau das ist, was es auf der Dose sagt. Es ist ein Bonsai mit roten Blättern, der in einem dunkelgrünen Pflanztopf geliefert wird, während er 474 Teile umfasst und für 59,99 € / 59,99 $ / 54,99 £ verkauft werden soll, wenn er am 1. Juni auf den Markt kommt.

Zu den anderen Botanicals -Sets gehört das 373-teilige Petite Sunny Bouquet, das einige beschnittene Blütenpflanzen umfasst, die in einer transparenten Vase ausgestellt sind. Dieser wird für 29,99 € / 29,99 $ / 24,99 £ verkauft, wenn er am 1. Mai auf den Markt kommt. Das dritte Set ist das Happy Plants für ein jüngeres Publikum. Es handelt sich um ein 217-teiliges Set, das am 1. Juni für 29,99 € / 29,99 $ / 24,99 £ debütiert und eine Baby-Dracaena und eine Baby-Pilea enthält, die in schönen und süßen Töpfen mit Gesichtern, Armen und Beinen geliefert werden.

Gemäß dem Art -Set handelt es sich um das Fauna Collection - Tiger, und es handelt sich um ein 3D-Kunstwerk, das 744 Teile umfasst und bei Ankunft am 1. Juni für 59,99 € / 64,99 $ / 54,99 £ verkauft wird. Er bietet anpassbare und repositionierbare Blumen und wird mit einem eingebauten Ständer oder einer Möglichkeit zur Montage an Wänden geliefert.

Werden Sie eines dieser Sets zu Ihrer Sammlung hinzufügen?

