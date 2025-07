Lego erweitert Botanicals Kollektion mit zwei neuen Sets

HQ

Es gibt nichts Schöneres als echte und blühende Blumen, um etwas Farbe und Leben in dein Zuhause zu bringen. Diese sind jedoch flüchtig und halten in der Regel nicht lange, was die Botanicals-Kollektion von Lego zu einem solchen Fang macht.

Der dänische Spielwarenhersteller baut diese Linie in diesem Sommer weiter aus und führt zwei neue Optionen in das Sortiment ein. Das erste ist eine Nachbildung eines Hibiskus, wobei es sich um ein 660-teiliges Set handelt, das fünf lavendelfarbene blühende Blumen enthält, die an einem sperrigen Stiel befestigt sind und in einem blauen Topf stehen.

Das zweite Set ist eine Mini-Serie von Bonsai-Bäumen mit drei verschiedenfarbigen Optionen, darunter ein Ginkgo mit gelben Blättern, eine Schwarzkiefer mit grünen Nadeln und eine Glyzinie mit lila Blüten. Dieses Set enthält außerdem austauschbares Laub, zwei einzigartige Zierständer und insgesamt 709 Teile.

Jedes Set wird am 1. August auf den Markt kommen und der Hibiskus kostet 69,99 € / 69,99 $ / 59,99 £ und die Bonsai-Bäume haben einen Wert von 59,99 € / 64,99 $ / 54,99 £.

