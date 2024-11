Lego erweitert Botanical-Sortiment um vier neue Sets

HQ

Es gibt zwar etwas über die Lego Botanicals -Reihe zu sagen und darüber, dass es sich um ein Konzept handelt, das echte, lebendige Pflanzen durch kaltes, hartes Plastik ersetzt, aber Tatsache ist, dass diese lebendigen Sets auch sehr praktisch sind, da Sie eine pflanzenähnliche Dekoration erhalten, die weder gegossen noch gepflegt werden muss, damit sie gedeiht. Zweifellos ist das zum Teil der Grund, warum die Botanicals -Kollektion weiterhin erfolgreich ist und wächst.

An dieser Front hat Lego das Botanicals-Set jetzt um vier neue Artikel erweitert. Diese Sets werden alle Anfang 2025 auf den Markt kommen, und was sie sind; Die erste ist eine Pretty Pink Flower Bouquet, die in einer Vase ausgestellt werden soll, die zweite ist eine kleinere Version des etablierten Orchid -Sets, die dritte ist eine kleine Lucky Bamboo -Option und die vierte ist eine Flower Arrangement, die in einer kelchartigen Vase geliefert wird.

Diese Sets können ab sofort vorbestellt werden und werden am 1. Januar vollständig veröffentlicht. Der Preis reicht von 29,99 € / 29,99 $ / 24,99 £ bis hin zu 109,99 € / 109,99 $ / 94,99 £, und Sie können sie jeweils im Bild unten sehen.

