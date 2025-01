LEGO erwägt die Entwicklung eines PlayStation 2-Sets, nachdem die Einsendungen der Fans Aufmerksamkeit erregt haben

HQ

Ein neues, von Fans eingereichtes LEGO-Set, das von der klassischen PlayStation 2 inspiriert wurde, wird ernsthaft für die Produktion in Betracht gezogen. Das Design, das von einem Benutzer namens RippleDrive auf der LEGO Ideas-Website geteilt wurde, zeigt die kultige PS2-Konsole mit Controllern, Speicherkarten und internen Komponenten. Dieser ehrgeizige Bau, der nahezu maßstabsgetreu ist, umfasst über 2.000 Teile und könnte es den Fans ermöglichen, eine der beliebtesten Konsolen der Spielewelt nachzubauen.

Die PlayStation 2, die im Jahr 2000 auf den Markt kam, wurde mit über 160 Millionen verkauften Einheiten weltweit zur meistverkauften Spielekonsole aller Zeiten. Dieses neue LEGO-Set wäre eine Hommage an den anhaltenden Einfluss der PS2, vor allem angesichts des Erfolgs anderer LEGO-Sets mit Videospiel-Themen wie Sonic the Hedgehog und Super Mario 64. Während das Set noch die Genehmigung von Sony benötigt, könnte es bald seinen Weg in die Regale finden, wenn die Idee grünes Licht bekommt. Laut RippleDrive ist die PS2 ihre "Lieblings-Videospielkonsole aller Zeiten", was sie dazu veranlasste, das Set zu entwickeln.

Die Fans warten gespannt auf Neuigkeiten zur offiziellen Veröffentlichung und hoffen, dass LEGO und Sony den Deal besiegeln werden. Dies ist nicht das erste Mal, dass sich LEGO-Sets zum Thema Videospiele durchsetzen, mit erfolgreichen Designs für andere Franchises wie Animal Crossing und Horizon Adventures.

Was denkst du – würdest du gerne deine eigene PS2 aus LEGO-Steinen bauen?