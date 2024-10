Lego enthüllt X-Men X-Mansion Set

HQ

Marvel und Lego haben ihre Beziehung erweitert, indem sie ein neues Set angekündigt haben, das auf einem der berühmtesten Gebäude in der Geschichte von Marvel basiert. Der X-Mansion, die Heimat des X-Men und Charles Xaviers Institute for Higher Learning, wurde gemauert und in ein 3.093-Set verwandelt, das eine Reihe mutierter Minifiguren und sogar einen imposanten Sentinel -Roboter enthält.

Das Set enthält eine Reihe von ikonischen Räumen, darunter Cerebro und eine Danger Room, sowie das Motorrad von Wolverine und eine Reihe von Referenzen, die als "grafische Anspielungen auf das ikonische X-Men-Franchise" gelten.

Zu den enthaltenen Minifiguren gehören Wolverine, Professor X (einschließlich seines Rollstuhls), Jean Grey, Gambit, Iceman, Bishop, Rogue, Cyclops, Magneto und Storm.

Das Set ist Teil der Lego-Reihe für Erwachsene und wird als "der perfekte Rückzugsort für erfahrene Baumeister und ein phänomenales Geschenk für den Marvel-Enthusiasten in Ihrem Leben" beschrieben.

Das Set kostet 289,99 £ / 329,99 € und wird ab dem 4. November verkauft.