Lego enthüllt Willy Wonkas Schokoladenfabrik

HQ

Eine der buntesten und köstlichsten Fabriken des Kinos bekommt eine blockartige Verwandlung - Willy Wonka und die Schokoladenfabrik. Um das Ganze abzurunden, basiert der Film auf der beliebten Version von 1971 mit Gene Wilder in der Hauptrolle, was die Veröffentlichung umso erfreulicher macht.

Das Set wurde von Roberto Ceruti und Jody Padulano entworfen, die gemeinsam eine skurrile Version von Willy Wonkas ikonischer Schokoladenfabrik geschaffen haben. Das Ergebnis ist ein 2.025-teiliges Modell voller nostalgischer Details. Mit dabei sind insgesamt neun Minifiguren: Willy Wonka selbst, Charlie Bucket, Opa Joe, Augustus Gloop, Mike Teavee, Veruca Salt, Violet Beauregarde - plus zwei Oompa Loompas.

Es ist eine perfekte Art, den Filmklassiker und Gene Wilders unvergessliche Leistung als exzentrischer Fabrikbesitzer zu feiern. Das Set wird für 220 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich sein und kann bereits vor der offiziellen Veröffentlichung am 18. September vorbestellt werden.

Werden Sie dieses Set bekommen?