Lego enthüllt offiziell seine E.T. das außerirdische Set

Letztes Jahr, im Rahmen der Lego Ideas-Initiative, bei der Lego kreative von Fans entworfene Bauten in den Mittelpunkt stellt und sogar eine Sammlung ankündigt, die zu richtigen und offiziellen Sets verarbeitet wird, wurde eine der Optionen vielleicht Steven Spielbergs berühmtester Charakter und einer der ikonischsten Weltraumreisenden der Filmwelt gebrickt.

E.T. Der Außerirdische wurde in ein Lego-Modell verwandelt und soll schließlich als offizielles Set debütieren, das du auch auf der Lego-Website kaufen kannst. Nun wurde dieses Set der Welt vorgestellt, mit dem Plan, dass es bereits nächsten Monat, am 1. August, erscheinen soll.

Das Set umfasst insgesamt 1.226 Teile und stärkt die Ideas-Bandbreite. Es kostet potenzielle Käufer £119,99/€129,99 und ist ein Modell mit einem vollständig drehbaren Kopf, beweglichen Armen und Fingern sowie einem Topf Sonnenblumen, den er ebenfalls in der Hand tragen kann. Es gibt sogar einen Schalter auf dem Rücken des Models, der einen Lichtstein in seinem Oberkörper zum Leuchten bringen kann, um E.T. s berühmtes leuchtendes Herz zu reflektieren.

Das Set ist 24 cm hoch, 21 cm breit und 15 cm tief, und man kann unten sehen, wie es aussieht.

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