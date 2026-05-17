Lego enthüllt offiziell das riesige Lord of the Rings: Minas Tirith-Set, eines der größten Lego Sets aller Zeiten

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Lego hat offiziell den Vorhang geöffnet und seine gesteinigte Version der Stadt der Könige aus Mittelerde, das ikonische Minas Tirith, präsentiert. Mit der Erweiterung seiner Reihe von Herr der Ringe-Sets scheint dieser Bau eines der größten Sets zu werden, die Lego je angeboten hat, mit einer beeindruckenden Anzahl von 8.278 Teilen.

Zum Vergleich: Es gibt derzeit sechs größere Sets, wenn man nach der Stückenanzahl urteilt: Die Weltkarte, der Eiffelturm, die unglaublich seltene Ultimate Battle for Chima, Titanic, Kolosseum und Ultimate Death Star überschreiten alle 9.000 Teile und besiegen Minas Tirith.

Natürlich wird dieser Build für ein Set mit so einer wahnsinnigen Stückenanzahl nicht billig sein, da er beim Start am 4. Juni 579,99 £ bzw. 649,99 € kostet. Zugegeben, es enthält eine Reihe einzigartiger Minifiguren (wie Gandalf der Weiße und Shadowfax das Pferd, Aragorn, König Elessar, Faramir und mehr) sowie viele filigrane Details, die das mikroskopische Setup widerspiegeln, mit geschichteten Wänden, der atemberaubenden Felsformationszitadelle und sogar einem Thronsaal.

Für diejenigen, die ein Set ergattern möchten: Wenn ihr euch zwischen dem 1. und 7. Juni entscheidet, bekommt ihr sogar ein 'kostenloses' Grond-Set, das für alle, die mit Der Herr der Ringe nicht vertraut sind: Grond ist der wolfsartige Rammbock, den Mordors Orkarmeen benutzen, um während der Schlagbelagerung die Tore von Minas Tirith zu durchbrechen.

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Sehen Sie sich unten Minas Tirith in all seiner Pracht an.

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