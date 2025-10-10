Lego enthüllt neue Batman-Sets mit digitalen Inhalten im Spiel, die an das Spiel Legacy of the Dark Knight aus dem Jahr 2026 anknüpfen

HQ

Im Rahmen von New York Comic Con hat Lego eine Reihe neuer Sets vorgestellt, die auf der Marke Batman basieren. Insgesamt sind vier Sets erschienen, von denen drei Batmobil-Builds und das vierte ein dekorativeres Logo sind, und jedes ist es wert, beachtet zu werden, besonders wenn Sie ein Auge auf Lego Batman: Legacy of the Dark Knight werfen, wenn es im Jahr 2026 auf den Markt kommt.

Lego hat angekündigt, dass die vier Sets jeweils "eine Reihe exklusiver digitaler Inhalte im Spiel" für das Spiel Lego Batman von TT Games im Jahr 2026 enthalten. Die genaue Art dieser Gegenstände unterscheidet sich auch je nach Set und reicht von goldenen Batsuit kosmetischen Gegenständen bis hin zu den verschiedenen Batmobiles, die im Spiel verwendet werden können, von denen jedes mit einer goldenen Variante geliefert wird.

Wie auch immer, die Sets selbst versuchen, die Batman vs. Superman, Pattinson Batman und Batman & Robin Batmobiles zu vermauern, und jedes Set kostet 24,99 £/29,99 €.

Was das Batman Logo -Set betrifft, so handelt es sich um ein kompliziertes Ausstellungsstück, das eine Hommage an die Caped Crusader darstellt und eine Vielzahl von "Fan-Lieblingsgegenständen aus dem DC-Universum" enthält, sei es Batarangs oder der Harley Quinn Hammer. Es wird sogar mit einer Gedenkmünze aus Gold und einer goldenen Lego Batman Minifigur geliefert, um das 20-jährige Jubiläum von Lego Batman zu feiern. Dieses Set kostet £69.99/€79,99.

Alle vier Sets werden am 1. März 2026 auf den Markt kommen.

