Lego enthüllt kuscheliges und verschneites Hogsmeade-Set, perfekt für Potterheads

Es ist fast wieder die Zeit des Jahres, in der wir unsere Koffer packen und zum Londoner Bahnhof Kings Cross fahren müssen, um den Hogwarts Express zu besteigen und ein weiteres Jahr im berühmten School for Witchcraft and Wizardry zu beginnen. Ja, das nächste akademische Jahr steht vor der Tür, weshalb Lego eine Reihe neuer Harry Potter Sets enthüllt hat, die zu diesem Anlass in Arbeit sind.

Insgesamt sind drei neue Sets auf dem Weg, aber dasjenige, das Ihnen zweifellos ins Auge fallen wird, ist das Hogsmeade Village - Collectors' Edition. Dies ist ein sattes Set, das 3.228 Teile umfasst und es den Benutzern ermöglicht, eine Hogsmeade Dorfstraße zu erstellen, die mit mehreren ikonischen Gebäuden gefüllt ist. Dazu gehören The Three Broomsticks und die Hog's Head Kneipen sowie eine Zonko's Joke Shop, Honeydukes Konditorei und sogar eine Owl Post Station. Diese Straßen werden von einer Vielzahl bekannter Gesichter bevölkert, sei es Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger, aber auch Professor McGonagall, Aberforth Dumbledore, Draco Malfoy und sechs andere.

Das Set enthält eine Reihe schöner Anspielungen, wie z. B. ein Porträt von Ariana Dumbledore, das zu einem versteckten Gang führt, und das Set wurde im gleichen Maßstab wie andere Lego Harry Potter Gebäude gebaut, was bedeutet, dass Sie es mit Diagon Alley oder Gringotts verbinden können, um eine atemberaubende Präsentation zu erzielen.

Der Haupthaken ist der Preis, denn er kostet 349,99 £/379,99 €, und das alles, wenn er am 4. September auf den Markt kommt. Dies ist auch das Datum, an dem die anderen drei kleineren Sätze jeweils eintreffen, wobei diese die Room of Requirement, eine Quidditch -Lektion und das Hogsmeade -Zeichen selbst enthalten.

