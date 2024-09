Lego enthüllt kosmisches Pharrell Williams Set

HQ

Es mutet immer noch seltsam an, wenn man bedenkt, dass der nächste große Lego-Film tatsächlich ein Biopic über den Musiker Pharrell Williams ist, aber genau das ist der Fall. Der Film Piece by Piece soll Anfang Oktober in die Kinos kommen und das Leben und die Karriere des Künstlers in blockartiger Form verfolgen und erkunden. Um dieses kommende Kinoangebot zu feiern, hat Lego auch ein Lego-Set vorgestellt, das auf dem Film basiert.

Es ist als Over the Moon bekannt und handelt sich um ein 966-teiliges Werk, bei dem ein Raketenschiff abhebt und eine Farbspur hinterlässt. Das Set wird sogar mit einer Pharrell-Minifigur geliefert, und obwohl das Set objektiv klein ist, schafft es tatsächlich, fast einen halben Meter hoch und einen Fünftel Meter in der Länge und Breite zu stehen.

Over the Moon wird am 20. September in voller Länge erscheinen, und Vorbestellungen für das Set sind jetzt bereits möglich. Es wird für 109,99 € / 109,99 $ / 94,99 £ im Einzelhandel erhältlich sein.

