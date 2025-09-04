LEGO enthüllt kolossales 9.000-teiliges Todesstern-Set

HQ

Im Laufe der Jahre hat LEGO eine lange Reihe epischer Sets herausgebracht, die Sammler in Staunen versetzt haben – von der Titanic bis zum Eiffelturm. Doch dieses Mal bringt der dänische Spielzeughersteller die Sache auf eine ganz neue Stufe des Wahnsinns. Das brandneue Todesstern-Set wird die Bauarbeiter zweifellos tagelang beschäftigen, denn es besteht aus unglaublichen 9.023 Teilen.

Natürlich haben Größe und Detail ihren Preis. Die massive Statur misst 70 cm hoch, 79 cm breit und fast 30 cm tief und kostet 999 €. Kurz gesagt, es wird eine ernsthafte Delle in Ihrem Geldbeutel hinterlassen, verspricht aber ein unvergleichliches Bauerlebnis.

Das Set enthält alles, von der Müllpresse und Palpatines Thronsaal bis hin zu Hangars, Kontrollräumen und anderen ikonischen Filmszenen. Außerdem enthält es 38 Minifiguren, darunter Luke Skywalker, Leia, Han Solo, Darth Vader, den Imperator und ein Paar Droiden.

Für diejenigen, die versucht sind (und tatsächlich den Platz zu Hause haben), startet der Todesstern am 1. Oktober. Zwischen dem 1. und 7. Oktober bietet LEGO außerdem ein exklusives TIE Fighter-Mini-Build zum Kauf an, solange der Vorrat reicht. Für jeden, der jemals davon geträumt hat, einen eigenen Todesstern zu besitzen, ist dies die ultimative Chance - die Frage ist nur: Wo in der Galaxie wird man ihn unterbringen?