Lego enthüllt erste Nike Air Max DN Bilder

HQ

Lego hat den ersten Schuh enthüllt, den es in seiner Partnerschaft mit Nike entwickelt hat. Wie aktuelle Bilder gezeigt haben, handelt es sich bei dem Schuh um eine modifizierte Version des Nike Air Max DN.

Der Schuh ist in einem auffälligen Gelb gehalten, ähnlich der Farbe der Minifiguren, die du in Lego-Sets findest. Er ist außerdem mit Nieten bedeckt, mit Blasen im gesamten Schuh, in denen sich Minifiguren, Außerirdische und mehr befinden. Das Nike-Logo auf der Zunge wurde durch das Lego-Logo ersetzt, aber es gibt immer noch das charakteristische Nike-Häkchen auf dem Schuh.

Diese Schuhe kosten 150 US-Dollar und werden mit einer Aufbewahrungsbox geliefert, in der Sie Lego aufbewahren können, wenn Sie die Schuhe herausgenommen haben. Wir erwarten in den nächsten Jahren weitere Schuhe aus dieser Zusammenarbeit, wobei der Lego Nike Air Max DN Ende August auf den Markt kommt (via Esquire). Es ist erwähnenswert, dass diese Schuhe für ein jüngeres Publikum konzipiert sind, wobei die Größen nur bis USY7 reichen, also überspringen Sie sie vielleicht, wenn Sie ein älterer Lego-Fan sind.

Werbung: