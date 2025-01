Lego enthüllt ein neues Set, das perfekt für die Twi-Hard in deinem Leben ist

Obwohl es in den späten 2000er und frühen 2010er Jahren ein absolut riesiges Kino-Franchise war, verpasste The Twilight Saga das expansive Merchandising-Boot, das viele Blockbuster heute erhalten. Das bedeutet, dass die Adaption von Stephenie Meyers Vampirromanen trotz der Höhen, die sie erreichte, nie gemauert wurde. Bis jetzt.

Lego hat ein neues Set vorgestellt, das so gestaltet ist, dass es The Cullen House von The Twilight Saga ähnelt. Es ist eine Nachbildung des modern aussehenden Hauses, das sich über 2001 erstreckt und eine Reihe von Anspielungen auf ikonische Merkmale aufweist, sei es Bella Swans roter Truck, ein Flügel im Wohnzimmer und sogar ein Baum, damit Edward Cullen und Bella Baumkronentricks machen können.

Apropos Charaktere: Das Set enthält sieben Minifiguren, darunter Bella und Edward (der einen funkelnden Hauteffekt hat), aber auch Jacob Black (der auch die Gestalt eines Wolfs hat) und Carlisle Cullen, Alice Cullen, Rosalie Cullen und Bellas Vater Charlie.

Das Set ist für 219,99 € / 189,99 £ / 219,99 $ im Einzelhandel erhältlich und wird ab dem 4. Februar verkauft.

