Lego enthüllt das Piratenschiff-Set von Captain Jack Sparrow, nennt es aber aus irgendeinem Grund nicht Black Pearl

Ein neues Lego-Set wurde enthüllt. Nach einer Reihe von sehr wenigen Neuzugängen in der Pirates of the Caribbean -Reihe wurde ein neues Set enthüllt, das eine Hommage an den berühmtesten Charakter der Serie, Jack Sparrow, darstellt.

Dieser Satz wird als Captain Jack Sparrow's Pirate Ship bezeichnet und ist Teil der Icons -Reihe. Warum es nicht als Black Pearl angesehen wird, obwohl es sich auch um ein geschwärztes Gefäß mit der Engelsfigur handelt, bleibt unklar, aber wir spekulieren nur, dass die Lego-Bonzen fest daran glauben, dass Kapitän Barbossa der rechtmäßige Kapitän der Pearl war und nicht Jack...

Was dieses Set bietet, erfahren wir: "Das 2.862-teilige Set fängt das Schiff in seiner ganzen Pracht ein. Drehen Sie die Zifferblätter, um die Backbord- oder Steuerbordkanonen auszufahren, drehen Sie das Steuerrad, um das Ruder zu steuern, und öffnen Sie das Deck, um das detaillierte Kapitänsquartier mit Möbeln, Kerzenständern und einem Apfel zu enthüllen. Zu den weiteren Elementen gehören ein abnehmbares Ruderboot und eine Minifiguren-Galionsfigur. Der Rumpf kann auch an der Wasserlinie getrennt werden, um das Schiff im vollen Segelmodus darzustellen."

Es enthält auch eine Reihe von Minifiguren, darunter Captain Jack, Elizabeth Swann, Will Turner, Barbossa, Gibbs, Cotton, Anamaria und Marty, und wann es debütieren wird, startet das Set am 15. September für alle interessierten Käufer für 299,99 £ / 349,99 € / 379,99 $.

