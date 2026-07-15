Lego enthüllt das erste SpongeBob Schwammkopf-Set "für Erwachsene"

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Lego hat den Vorhang für ein brandneues Set auf Basis von SpongeBob Schwammkopf geöffnet, mit dem Vorbehalt, dass dieses Set nicht für Kinder gedacht ist, sondern eher als "Set für Erwachsene" gilt – das erste seiner Art für die Lego- und SpongeBob-Kollaborationen.

Technisch gesehen werden zwei Sets vorgestellt, aber da eines eine kleine Brickheadz-Figur auf Basis von SpongeBob ist, setzen wir die Energie hier auf das Haupt- und "18+" -bewertete Bikini Bottom-Bauset.

Ja, Lego hat sich an seinen stadtähnlichen Straßensets orientiert, indem es Fans ermöglicht, die drei zentralen Wohnhäuser des Bikini Bottom-Viertels zu bauen, in dem SpongeBob, Squidward und Patrick wohnen. Man kann eine zweistöckige Ananas, einen vierstöckigen Moai-Kopf und den Felsen bauen, unter dem Patrick lebt. Das Set wird dann von Minifiguren von SpongeBob, Patrick und Thaddäus untergebracht, wobei Gary die Schnecke und DoodleBob ebenfalls als aus Ziegeln gebaute Figuren erscheinen.

Das Set bringt potenziellen Käufern 189,99 £/209,99 € zurück und ist nun vorbestellbar, mit Plänen, am 1. September zu versenden. Schaut euch unten das Set an.

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