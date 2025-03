Lego enthüllt 4.000-teiliges River Steamboat Set

HQ

Lego hat gerade ein brandneues Set vorgestellt, das sich seiner erstaunlichen Ideas -Reihe anschließt. Dieses ist das größte, das bisher in diese Kategorie aufgenommen wurde, da es sich um ein 4.090 Teile umfassendes Epos handelt, das ein Flussdampfschiff darstellt, das im 19. Jahrhundert in Amerika oft eingesetzt wurde. Das Set ist so konzipiert, dass es den Stil und das Erscheinungsbild eines dieser technischen Wunderwerke authentisch einfängt und mit einem Steuerhaus, einer Mannschaftskabine, einem Badezimmer, einer Musikbühne, einem Restaurant, einer Küche und sogar einem Dampfmaschinenmuseum an Bord ausgestattet ist.

Das Set verfügt sogar über einige funktionierende Elemente, darunter ein Paddel, das mit der Dampfmaschine verbunden ist, ein Ruder, das sich mit dem Steuerrad des Schiffes dreht, und abnehmbare Decks, um leichter zu sehen, was im Inneren des Schiffes passiert.

Das Set wurde von einem in Illinois ansässigen Schöpfer namens Aaron Hall entworfen, der über die Entscheidung von Lego sprach, seine Vision zu einem vollständigen, käuflichen Set zu machen, indem er Folgendes hinzufügte: "Da ich am Mississippi River aufgewachsen bin, habe ich ein tiefes Interesse an Paddelbooten entwickelt, was mich natürlich dazu inspiriert hat, dieses Dampfbootmodell zu entwickeln. Der Designprozess umfasste die Recherche von Bildern, um das Wesen von Dampfschiffen einzufangen, und die Auswahl bestimmter LEGO-Elemente, um meine Vision zum Leben zu erwecken. Ich war entschlossen, das Modell für Minifiguren maßstabsgetreu zu gestalten und modulare Bootsrumpfsockel als Anspielung auf die klassischen LEGO-Piratenschiffe einzubauen."

Für ein Set dieser Komplexität und Größenordnung sollte beachtet werden, dass es einen hübschen Cent kostet. Sie können damit rechnen, 289,99 £/329,99 € dafür bezahlen zu müssen, wenn es am 10. April für alle und am 7. April für Lego Insiders debütiert. Für diesen Preis bekommt man jedoch eine Menge Lego, denn das Set ist 69 cm lang, 40 cm hoch und 15 cm breit.

