Lego City expandiert mit chaotischem Bauturm-Set

Lego ist so IP-getrieben und partnerbasiert geworden, dass man leicht vergisst, dass das Unternehmen für Steinbauspielzeug auch viele Originalserien und -marken hat. Eine der bekanntesten und am längsten laufenden ist Lego City, die diesen Sommer um ein neues Set erweitert wird.

Dieses Set mit der Bezeichnung The City Tower ist ein Wolkenkratzer-Baukasten, in dem von allem etwas los ist. Eisenbahntunnel, Skateparks, Polizei- und Feuerwehrstationen, ein funktionierender Kran, ein Space Shuttle... Ja, dieses Set ist, gelinde gesagt, chaotisch.

Das Set besteht aus insgesamt 1.941 Teilen und soll "Kinder einladen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und sich auf aufregende Abenteuer einzulassen". Es ist so konzipiert, dass es mit anderen Lego City -Sets kompatibel ist, und was seine Abmessungen betrifft, so wurde uns gesagt, dass es bis zu 49 cm hoch ist, während es 48 cm breit und 44 cm tief ist. Also definitiv kein kleines Set.

The City Tower wird für 179,99 £ / 199,99 € / 209,99 $ im Einzelhandel erhältlich sein und ist ab dem 1. Juli erhältlich.

