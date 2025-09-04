Lego bringt ein neues Set auf den Markt, das sich ideal für Steinsammler und Naturliebhaber eignet

HQ

Das Sammeln von Steinen, Geoden und Kristallen ist sehr beliebt, aber auch eine ziemlich teure Angelegenheit. Da dies der Fall ist, könnte es Sie interessieren, was Lego zu bieten hat, denn der Spielzeughersteller hat jetzt ein neues Set angekündigt, das sich ideal für Geologie-Liebhaber eignet.

Das Mineral Collection ist ein Set mit sechs baubaren Mineralien, die in Regaleinheiten angezeigt werden. Das Set enthält gemauerte Versionen von goldenem Pyrit, violettem Amethyst, blauem Fluorit, Wassermelonen-Turmalin, rötlich-rosa Rhodochrosit und Mandarinenquarz. Alle drei werden in drei freistehenden Regalen gelagert, um ihnen ein professionelles Aussehen zu verleihen.

Das Set ist für erwachsene Fans konzipiert und gebaut und besteht aus 880 Teilen. Es wird bereits am 1. Oktober im Handel erhältlich sein und das alles zum Preis von 54,99 £/59,99 €, und es nimmt nicht zu viel Platz auf Ihrem Display ein, da es 18 cm hoch, 28 cm breit und 7 cm tief ist.

