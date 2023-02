Lego bringt drei neue Sets auf den Markt, um die bevorstehende Veröffentlichung von Guardians of the Galaxy Vol. 3 zu markieren

HQ

Während heute Ant-Man's Zeit im Rampenlicht steht, da der neueste Solo-Ausflug der Figur Ant-Man and The Wasp: Quantumania heute in den Kinos startet, dreht sich im Mai alles um die Guardians of the Galaxy , da der dritte Film dieser Reihe am 5. Mai 2023 Premiere feiert.

Vor diesem Debüt hat Lego nun eine Sammlung neuer Marvel-Sets angekündigt, die auf die Guardians und ihren kommenden Film zugeschnitten sind. Die Sets werden in Größe und Preis variieren, wobei das größte das neue Schiff des Teams ist.

Dieses Set, das einfach als "The New Guardian's Ship" bezeichnet wird, erscheint am 1. April und enthält Minifiguren von Star-Lord, Adam Warlock, Nebula und Drax und wird für £ 89,99 / € 99,99 verkauft.

Das zweite Set wird Baby Rocket's Ship sein und Minifiguren von Baby Rocket, aber auch ausgewachsenem Rocket Raccoon enthalten und wird ebenfalls am 1. April zum Preis von £ 29,99 / € 34,99 erhältlich sein.

Zu guter Letzt ist der kleinste Satz des Batches, Guardians of the Galaxy Headquarters, der hauptsächlich nur Minifiguren von Star-Lord und Groot mit einem superkleinen Hintergrund mit einigen Werkzeugen zu sein scheint. Es wird auch am 1. April ankommen und für £ 8.99 / € 9.99 verkauft werden.

Wirst du eines der Sets bekommen?