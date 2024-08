Lego-Brettspiele sind auf dem Weg

HQ

Bald wird es eine noch bessere Möglichkeit geben, tatsächlich mit Lego zu spielen. Der dänische Steinbau-Riese hat eine Partnerschaft mit Asmodee angekündigt, um echte physische Brettspiele mit Lego zu entwickeln.

Uns wurde gesagt, dass dies "eine aufregende Auswahl an hochwertigen LEGO-Brettspielen für alle Arten von Spielern beinhalten wird, die neue Möglichkeiten für Familien und Steinfans auf der ganzen Welt erfinden, im LEGO-Universum zu spielen".

Um sicherzustellen, dass diese Partnerschaft auf bestmögliche Weise realisiert wird, hat Lego mit Asmodee ein neues Studio namens Dotted Games gegründet, das die Aufgabe hat, "die besten LEGO-Brettspiele zu Fans und Familien zu bringen und gleichzeitig dank der Vielseitigkeit von LEGO-Steinen neue Spielmöglichkeiten zu eröffnen".

Jaume Fabregat, Leiter des LEGO Brettspiel-Bereichs Jaume Fabregat, erklärt über diese Partnerschaft: "Durch die Kombination von Asmodees umfassender Expertise bei Brettspielen mit dem grenzenlosen Potenzial des LEGO-Systems erschließen wir exponentielle Möglichkeiten für Innovationen im Spiel. Diese Partnerschaft ebnet den Weg für zukünftige Kooperationen, die das LEGO Bauerlebnis in der Tabletop-Landschaft neu definieren und den Fans einzigartige und unverwechselbare Spielerlebnisse bieten werden."

Das erste Spiel, das im Rahmen dieser Partnerschaft vorgestellt wird, wird Monkey Palace heißen. In der Beschreibung des Brettspiels heißt es weiter: "Die Teilnehmer sind eingeladen, gegeneinander anzutreten, während sie dem Affen helfen, den Affenpalast wieder aufzubauen. Die Spieler müssen sich geschickt nach oben bauen und längere und höhere Treppen bauen, um in diesem innovativen und strategischen Baubrettspiel Steine und Bananenpunkte zu erhalten. Da es keinen einzigen Weg zum Sieg gibt, werden die Spieler immer wieder spielen wollen!"

Monkey Palace wird am 3. Oktober 2024 debütieren, nachdem es am selben Tag auf der Essen Spiel debütiert hat. Es folgt ein weiteres Brettspiel namens Brick Like This!, wobei es sich um ein Partyspiel handelt, bei dem 2-8 Spieler zusammenarbeiten müssen.

