Lego bekommt einen Vorsprung vor Weihnachten und kündigt zwei neue festliche Sets an

Wenn Sie auf der Suche nach einem schönen festlichen Schmuck sind, um Ihr Haus zu schmücken, um die Feiertage im Dezember zu feiern, könnte Lego die Lösung haben. Der Spielzeughersteller hat zwei neue festliche Sets vorgestellt, die jeweils Anfang Oktober auf den Markt kommen und die jeweils fröhlich und fröhlich sein sollen.

Der erste ist ein Icons Holiday Express Train, der im Wesentlichen ein Weihnachtszug ist. Er bewegt sich nicht mit Batteriestrom oder ähnlichem, aber er wird mit zwei hübschen Minifiguren und sogar einem baubaren Eisbären geliefert, der Glocken läutet. Dieses Set wird für 109,99 £/119,99 € verkauft und besteht aus 956 Teilen.

Das andere Set wird als Family Christmas Tree Decoration bezeichnet und ist ein viel teureres und komplizierteres Set, das sich um einen wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum und eine Sammlung von Minifiguren dreht, darunter den Weihnachtsmann selbst. Dieses Set umfasst satte 3.171 Teile und wird für 269,99 £/299,99 € verkauft.

Werden Sie sich eines der beiden Sets schnappen, um die immer näher rückenden Feiertage zu markieren?

