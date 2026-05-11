Lego Batman: Legacy of the Dark Knight wurde als vollständig spielbar mit Vorbestellungscode gefunden

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint offiziell erst Ende nächster Woche, am 22. Mai. Ein glücklicher Fan hat es jedoch bereits geschafft, eine scheinbar vollständig spielbare Version des Spiels zu laden, dank eines offenbar vermeintlichen Fehlers im Vorbestellungscode.

Wie Nutzer Dramatic-Track-9935 auf Reddit (über TheGamer) veröffentlichte, bestellten sie das Spiel auf der Xbox vor, wo sie bald feststellten, dass sie das Spiel vollständig herunterladen konnten. Als das erledigt war, stand doch, dass es spielbereit war. Ein Tastendruck und ein Ladebildschirm später starrte das Hauptmenü des Spiels zurück.

Anfangs wollte der Nutzer das Spiel nicht durchspielen, da er warten wollte, bis alle anderen eine Chance zum Spielen hatten. Im Kommentarbereich ihres Beitrags wollten andere Fans jedoch, dass sie loslegen und ihre Impressionen zurückgeben. Es ist derzeit unklar, ob dies nur einen Nutzer betraf oder ob es sich um ein weitverbreiteteres Problem handelt. So oder so ist es eindeutig unbeabsichtigt, da das Spiel nicht länger als 10 Tage erscheint.

Wir wissen, dass es möglich ist, ein Spiel früh vor der Veröffentlichung zu bekommen. Wie sollen wir sonst Rezensionen machen, oder? Allerdings ist es wahrscheinlich nicht so, dass dieser Spieler versehentlich Zugang zu einem Review-Code bekommen hat, da sie oft etwas anders funktionieren. Es ist etwas rätselhaft, aber hoffen wir, dass es nicht zu massiven Spoilern zu Lego Batman: Legacy of the Dark Knight führt.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai für Xbox Series X/S, PS5 und PC. Sehen Sie sich hier unsere neueste Vorschau an.