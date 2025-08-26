Lego Batman: Legacy of the Dark Knight wird uns die definitive Batman-Geschichte zeigen

HQ

Batman und Lego mögen auf den ersten Blick wie ein Kreide-und-Käse-Paar erscheinen, aber sie arbeiten sehr gut zusammen, weshalb wir wieder eine neue Videospiel-Kollaboration zwischen den beiden haben. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight kombiniert Comics, Filme, andere Videospiele und mehr, um eine lange, zusammenhängende Geschichte von Batman zu erzählen.

Auf der Gamescom haben wir Jonathan Smith, Head of Production und Strategic Director von TT Games, gefragt, wie das Team es schafft, zu entscheiden, welche Version bestimmter Charakterursprünge und -ereignisse im Spiel dargestellt wird.

"Es ist eine mühsame Arbeit, das gesamte Quellmaterial zu sichten." Smith erklärte. "Unser Story-Team und unser Design-Team haben sich viele Monate lang intensiv in all diese Referenzen vertieft. Und dann eine Art Prioritätensetzung setzen. Also wollen wir alles haben. Aber natürlich müssen wir einige Dinge priorisieren."

Smith erklärte weiter, dass die Hauptgeschichte des Spiels "die ikonischen Momente treffen wird, die die Spieler am meisten erwarten würden, insbesondere aus den Filmen", aber dass es auch "zusätzliche Charaktere und Nebenmissionen und zusätzliches Leben und Überraschungen in der Stadt gibt", also haben wir einige Easter Eggs, auf die wir uns freuen können.

Schaut euch unten unser vollständiges Interview zu Lego Batman: Legacy of the Dark Knight an und haltet Ausschau nach unserer kommenden Gamescom-Vorschau.