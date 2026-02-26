Lego Batman: Legacy of the Dark Knight werden Anspielungen auf die Batfleck-Anzüge sehen

HQ

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ist nur noch ein paar Monate entfernt und wird uns zurück in die berauschenden Zeiten versetzen, in denen wir Kriminelle schlugen, bis sie sich in unzählige Plastikstücke auf dem Boden verwandelten. Obwohl Lego Batman: Legacy of the Dark Knight in vielerlei Hinsicht von früheren Lego Batman-Spielen abweichen wird, bietet es viele Möglichkeiten, unseren Caped Crusader anzupassen, mit mehr als 100 verfügbaren Skins.

In den Promotionen des Spiels haben wir bestätigte Batsuits aus den Filmen von Christian Bale, Michael Keaton und sogar Robert Pattinson gesehen und gesehen. Für IGN schien es, als würde Batfleck ausgeschlossen, und so fragten sie TT Games Produktionsleiter und strategischer Direktor Jonathan Smith, ob Ben Afflecks Version von Batman etwas Aufmerksamkeit bekommen würde.

"Wir greifen auf alles aus der Geschichte der Reihe in dieses Spiel zurück," sagte Smith. "Also ja, du hast Anzüge, Momente und Fahrzeuge, die jeder aus allen Filmen kennt."

Da habt ihr es, Snyder-Fans. Ben Afflecks Version von Batman, die lange im DCEU verharrte, wird ihre Zeit in der Sonne haben. Wir hoffen auf einige Story-Missionen, die vom Snyderverse inspiriert sind, bei denen Bruce sich davon abhalten kann, Superman zu töten, nachdem er den Namen Martha gehört hat.

Wenn das Spiel am 29. Mai erscheint, kannst du als jede beliebige Version von Batman durch Gotham rasen.