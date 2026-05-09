Lego Batman: Legacy of the Dark Knight stellvertretender Designdirektor enthüllt, wie sie sich auf die perfekte Batman-Geschichte und -Stimme geeinigt haben

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Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, uns hinzusetzen und Lego Batman: Legacy of the Dark Knight zu spielen. Schon wieder. Wenn du dir eine unserer frühen Vorschauen zum Spiel ansehen möchtest, kannst du das hier und hier tun. Bei dieser letzten Spielsitzung haben wir uns auch mit dem stellvertretenden Designdirektor Jimmy Sedota zusammengesetzt, wo wir alles befragt haben, von Lieblings-Batman-Schurken bis hin zu einem möglichen DCU-Videospiel.

Bei so viel Ausgangsmaterial mussten wir uns jedoch fragen, wie Tt Games es geschafft hat, die ideale Batman-Geschichte zu finden, die sie in diesem Spiel zeigen wollten. "Wir haben es mit über 85 Jahren Batman-Geschichte zu tun. Deshalb gibt es viel zu schöpfen", sagte Sedota. "Und wir wollten sicherstellen, dass wir uns alles ansehen. Also einige der neueren Filme, einige der früheren, wie die Dark Knight-Trilogie, bis zur Fernsehserie 66, bis zum ersten Detective-Comic. Wir wollten sicherstellen, dass alles relevant ist und alles seinen Weg ins Spiel findet... es ist unsere ursprüngliche Erzählung der Legende von Batman... Vom jungen Bruce Wayne, der durch Nanda Parbat arbeitet, über das Batman-Gebiet, das Treffen mit Jim Gordon, das Kennenlernen all der verschiedenen Charaktere und Mitglieder der Bat-Familie."

Bei so vielen Darstellungen von Batman fragten wir uns, ob es eine Herausforderung ist, eine auszuwählen, die man nachahmen sollte, besonders wenn es um Batmans ikonische Stimme geht. Sedota sagte: "Das Autorenteam, das Cutscene-Team, das narrative Team, sie schauen sich all diese verschiedenen Versionen an. Und dann versuchen wir wirklich, das zu formen, was wir für Lego Batman halten, seinen eigenen Charakter."

Shai Matheson macht die Aufgabe, Lego Batman für dieses Spiel zum Leben zu erwecken, und aus unseren Spielsitzungen scheint er einen fantastischen Job zu machen. Es ist schließlich nicht leicht, in die Rolle zu treten, die einst von einer Legende wie Kevin Conroy ausgefüllt wurden.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai für PC, PS5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S.