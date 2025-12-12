Lego Batman: Legacy of the Dark Knight scheinbar verzögert für Nintendo Switch 2

HQ

TT Games und WB Games zeigten bei den Game Awards einen neuen Trailer zu Lego Batman: Legacy of the Dark Knight , der neue Charaktere, Fahrzeuge, ikonische Batman-Schurken und zahlreiche Anspielungen auf Filme, Comics und Spiele, darunter Batman Arkham Asylum, zeigte. Am wichtigsten ist, dass das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde: 29. Mai 2025.

Dieses Datum ist jedoch nur für die PlayStation 5-, Xbox- und PC-Versionen des Spiels festgelegt. Die Nintendo Switch 2 von LEGO Batman wird zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt, was darauf hindeutet, dass diese Version scheinbar verzögert wurde und daher später veröffentlicht wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass Lego Batman: Legacy of the Dark Knight nicht auf der originalen Nintendo Switch erscheinen wird, sondern nur auf der Switch 2. Die Open-World-Natur des Spiels macht es anspruchsvoller als die vorherigen LEGO-Spiele, aber es ist trotzdem enttäuschend, da LEGO Star Wars: The Skywalker Saga auch ein Open-World-Spiel (sozuzugehörig) war und auf der originalen Switch solide funktionierte...

Wir bleiben dran, um mehr über das Veröffentlichungsdatum von LEGO Batman auf der Switch 2 zu erfahren, und hoffentlich verzögert es sich im Vergleich zu den anderen Versionen nicht zu sehr. Freust du dich auf Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ?