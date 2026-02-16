Lego Batman: Legacy of the Dark Knight PC-Spezifikationen enthüllt

HQ

Mit dem PC-Markt, in dem er sich derzeit befindet, fühlen sich die Anforderungen und Spezifikationen, die nötig sind, um die neuesten Spiele zu spielen, wichtiger denn je – sowohl aus Spieler- als auch aus Entwicklersicht – denn wenn man kein Rechner hat, der die neuesten Titel ausführen kann, wird man dann wirklich Hunderte für einen neuen RAM- oder GPU-Riegel ausgeben?

Glücklicherweise hat Lego Batman: Legacy of the Dark Knight seinen RAM-Bedarf geschwächt, aber das bedeutet nicht, dass der Bedarf wirklich gering ist. Über den Systemanforderungen auf der Steam-Seite des Spiels benötigt man 16 GB RAM, um das Spiel zu starten, egal ob das mindestens oder empfohlene Spezifikationen ist. Für den unteren Bereich brauchst du außerdem einen Intel Core i5-9600K oder AMD Ryzen 5 3600 als CPU sowie eine NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 GB oder AMD Radeon RX 5700 XT, 8 GB oder eine INTEL Arc A770, 16 GB für die GPU.

50 GB Speicher und eine SSD werden unabhängig von der Geschwindigkeit benötigt, und Lego Batman: Legacy of the Dark Knight erhöht die Leistungsanforderungen erheblich, wenn man sich die empfohlenen Spezifikationen anschaut. Eine NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB oder AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB GPU wird benötigt, zusammen mit einem Intel Core i7-12700K oder AMD Ryzen 7 7700X für deine CPU. Das sind zwar nicht die neuesten Modelle, aber sie fühlen sich für ein Lego-Spiel trotzdem ziemlich kräftig an.

Hast du das Zeug dazu, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight zu führen?