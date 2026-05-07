Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Launch-Trailer veröffentlicht

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Mit praktisch genau zwei Wochen bis zum Start von Lego Batman: Legacy of the Dark Knight hat Warner Bros. nun das getan, was bei praktisch jeder neuen Veröffentlichung üblich ist, nämlich einen Launch-Trailer zu veröffentlichen.

Im Verlauf von zweieinhalb Minuten werden wir mit jedem erdenklichen Aspekt des Abenteuers bombardiert – von den unverkennbaren Batman: Arkham-Einflüssen über den Slapstick-Humor, alles, was es freischalten kann, und einer wahnsinnigen Menge an Fanservice. Wir bekommen auch einen Blick auf die Batcave, die man nach eigenem Geschmack dekorieren kann, sowie einen Einblick in den Zwei-Spieler-Koop.

Der 22. Mai markiert das Debüt auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X, und Lego Batman: Legacy of the Dark Knight wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Switch 2 erscheinen.

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