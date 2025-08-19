LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight könnte eines der größten Spiele von Batman sein

HQ

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist das neue Spiel von TT Games. Es wurde auf dem Summer Game Fest angekündigt und erscheint 2026 und ist ein Action-Adventure mit einer offenen Welt, das Momente aus der gesamten Geschichte des Charakters aufgreift.

Jonathan Smith, Chef von TT Games, sagte gegenüber Geoff Keighley, dass dieses Spiel die ganze Geschichte von Batman erzählt, mit ikonischen Momenten aus "Jahrzehnten von Batman-Filmen, TV-Shows, Comics und Spielen". Es gibt Szenen aus den Batman-Filmen (The Dark Knight, The Batman), aber es gibt auch Anspielungen auf die Arkham-Spiele, zum Beispiel.

Das Kampfsystem wurde ebenfalls komplett überarbeitet und zum ersten Mal in LEGO-Spielen wurden die Schwierigkeitsgrade so gestaltet, dass Spieler, die ein anspruchsvolleres Erlebnis wünschen, bedient werden.

Nach LEGO Star Wars: The Skywalker Saga könnte LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight nicht nur das beste LEGO-Spiel, sondern auch das ultimative Batman-Spiel sein. Es erscheint 2026 für PS5, Xbox Series X, PC und Nintendo Switch 2 (und nur Switch 2, nicht die erste).