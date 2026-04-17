Lego Batman: Legacy of the Dark Knight hat eine vollständig anpassbare Batcave

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In etwas mehr als einem Monat können wir erneut in die wunderbare Welt von Lego Batman eintauchen – ein Spiel, das der klassischen Arkham-Reihe seit der Revolution des Superheldengenres vor etwa 15 Jahren am nächsten zu sein scheint. Es ist trotzdem ein Lego-Spiel, trotz eines riesigen, offenen Gotham City zum Erkunden.

Das sehen wir nicht nur im Design und im kinderfreundlicheren Fokus, sondern auch daran, dass wir Dinge bauen können. Dazu gehört offenbar auch unsere Batcave, die wir mit überraschender Freiheit gestalten können, inklusive Vitrinen für all unsere Batman-Anzüge (wir haben Ihnen gestern von einem davon erzählt ), Möbeln, Trainingsgeräten und anderen Dekorationen.

Wir haben außerdem eine Werkbank zur Verfügung, mit der wir unsere Ausrüstung aufrüsten können, sowie eine riesige Garage voller Batmans ikonischster Fahrzeuge. Sehen Sie sich unten den Trailer von Lego Batman: Legacy of the Dark Knight an, der eine ausführliche Tour durch die Bathöhle zeigt, die offenbar ein viel bedeutenderer Teil des Abenteuers ist, als wir erwartet hatten.