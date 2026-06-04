Lego Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint im September für die Switch 2

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Ende letzten Jahres wurde klar, dass die Switch-2-Version von Lego Batman: Legacy of the Dark Knight verzögert werden würde. Obwohl es am 22. Mai für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht wurde, wurde angekündigt, dass die Switch-2-Version noch im Jahr erscheinen würde.

Im Laufe der Nacht wurde endlich bestätigt, wann die Spieler auf der Switch 2 in das eintauchen können, was vielleicht das beste Lego-Abenteuer aller Zeiten wird, und ein neuer Trailer (den Sie unten ansehen können) verrät, dass das Veröffentlichungsdatum der 18. September ist und die Vorbestellungen bereits in vollem Gange sind.

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Wir wissen auch, dass DLCs für das Spiel in Planung sind, darunter eine kleinere Kampagne mit Joker und Harley Quinn, aber zum Zeitpunkt des Schreibens ist unklar, wann diese veröffentlicht wird. Vielleicht erfahren wir mehr beim Summer Game Fest.

... Und für alle, die physische Spiele sammeln: Ja, es ist eine Spiel-Schlüsselkarte.