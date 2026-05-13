Lego Batman: Legacy of the Dark Knight enthüllt spielbaren Joker und Harley Quinn in neuem Trailer

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ist noch nicht ganz draußen, aber TT Games hat bereits das erste DLC für das Spiel veröffentlicht, und es wird uns erlauben, für viel Chaos zu sorgen. Im neuen Trailer zur Deluxe Edition des Spiels haben wir einen Blick auf das kommende große DLC, die Mayhem Collection, bekommen.

Die Mayhem Collection enthält den Mayhem-Modus, einen neuen Spielmodus, in dem du so viel Chaos wie möglich in Gotham stiften sollst. In diesem Modus spielst du nicht mehr als Batman und seine Freunde, die all die harte Arbeit, die du in Gotham geleistet hast, zunichtemachen. Stattdessen darfst du als Joker und Harley Quinn spielen.

Der DLC enthält außerdem eine neue Story-Mission für Joker und Harley sowie Sinister Suits für jeden der sieben spielbaren Charaktere. Es erscheint im September, aber wenn du Deluxe-Edition-Goodies früher willst, bekommst du außerdem 28 zusätzliche Anzüge, 20 neue Batcave-Gegenstände und frühen Zugang zum Spiel. Sehen Sie sich unten alles an, was Sie im Trailer bekommen: