Lego Batman: Legacy of the Dark Knight enthält ein Remake einer klassischen Szene aus Tim Burtons Batman

Heute haben wir über wirklich spannenden Fanservice berichtet, der im kommenden Lego Batman: Legacy of the Dark Knight enthalten ist, nämlich dass das Batfleck-Kostüm als eine von etwa 100 Optionen zur Verfügung stehen wird. Aber... das ist sicherlich nicht das Einzige, worauf sich Batman-Fans freuen können, und nun zeigt ein neuer Trailer, dass vielleicht die beste Szene aus vielleicht dem besten Batman-Film in Lego nachgebildet wurde.

Wir sprechen hier von Tim Burtons erstem Batman-Film von 1989, der einfach Batman hieß. Es gibt eine Szene, in der der Joker (gespielt von Jack Nicholson) das Gotham City Art Museum zu Prince's Partyman vandalisiert. Das Lied wurde für das Spiel lizenziert, und unten kannst du sehen, wie die Szene in Lego-Form aussieht.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight wird am 29. Mai für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X veröffentlicht.