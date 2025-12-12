Lego Batman: Legacy of the Dark Knight bekommt ein Veröffentlichungsdatum bei The Game Awards

HQ

Zuvor hatte der Entwickler TT Games angekündigt, dass das kommende Lego Batman: Legacy of the Dark Knight eine Art Sammlung ikonischer Dark Knight-Erinnerungen sein wird, kombiniert mit einer absolut riesigen offenen Welt zum Erkunden.

Das scheint im neuesten Gameplay-Trailer der Fall zu sein, der Szenen aus Filmen aus verschiedenen Epochen mit Arkham-ähnlichem Kampf und Erkundung kombiniert.

Das Spiel erhielt außerdem sein endgültiges Veröffentlichungsdatum, den 29. Mai 2026, auf allen Plattformen. Den Trailer könnt ihr unten sehen.