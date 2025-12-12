News
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight bekommt ein Veröffentlichungsdatum bei The Game Awards
Das Spiel startet offiziell am 29. Mai 2026.
Zuvor hatte der Entwickler TT Games angekündigt, dass das kommende Lego Batman: Legacy of the Dark Knight eine Art Sammlung ikonischer Dark Knight-Erinnerungen sein wird, kombiniert mit einer absolut riesigen offenen Welt zum Erkunden.
Das scheint im neuesten Gameplay-Trailer der Fall zu sein, der Szenen aus Filmen aus verschiedenen Epochen mit Arkham-ähnlichem Kampf und Erkundung kombiniert.
Das Spiel erhielt außerdem sein endgültiges Veröffentlichungsdatum, den 29. Mai 2026, auf allen Plattformen. Den Trailer könnt ihr unten sehen.
