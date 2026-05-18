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Oft klingen Spiele, wenn sie angekündigt werden, sofort absolut brillant, basierend auf einem verlockenden Teaser und kurzen Details, die die wichtigsten Punkte hervorheben. Früher oder später lässt der Hype jedoch etwas nach, sobald die Entwickler Dinge enthüllen, für die die Community normalerweise nicht begeistert ist.

Im Fall von Lego Batman: Legacy of the Dark Knight gab es jedoch keine solche Enttäuschung; stattdessen hat es es auf magische Weise geschafft, den Hype von der Ankündigung bis zu dem Moment zu steigern, in dem ich endlich die Chance hatte, das Abenteuer zu genießen. TT Games enthüllt immer mehr spannende Features und schafft es, alle zu bezaubern – egal ob Lego-Fans, Fans der Batman-Filme, diejenigen, die nur die Comics lesen, oder diejenigen, die immer noch von der Arkham-Trilogie träumen.

Was das Gameplay angeht, ist Lego Batman: Legacy of the Dark Knight der Arkham-Reihe viel näher, als man vielleicht denkt.

Kurz gesagt, das Spiel ist voller Inhalte, aber wie jedes andere Abenteuer beginnt es mit einem einzigen Schritt: Wir folgen dem jungen Bruce Wayne vom geliebten Einzelkind zum Waisenkind, nachdem seine Eltern ermordet wurden, und natürlich schließlich dazu, Gothams schlimmste Schurken zu bekämpfen und Batman zu werden. Das ist natürlich nichts Neues, und ehrlich gesagt bin ich ziemlich müde von Ursprungsgeschichten, aber hier dient es als eine Art interaktive Einführung und bietet zugleich einen Vorgeschmack auf eines der wiederkehrenden, etwas einzigartigeren Elemente aus Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

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Es ist eine wilde Mischung aus Inspirationen aus verschiedenen Quellen und versucht nicht, einer chronologischen Reihenfolge zu folgen. Der Anfang wirkt inspiriert von Nolans geliebter Batman-Trilogie (und enthält eine Menge von Ra's al Ghul), aber wir finden auch Elemente aus Tim Burtons Filmen, und einmal in Gotham gibt es klare Inspiration aus der Penguin-TV-Serie, bevor etwas erscheint, das Fans von The Batman lieben werden. Und mitten in all dem schalten wir weiterhin Anzüge, Gadgets und Charaktere aus allen Ecken des Batman-Universums frei, sodass nicht einmal ich, der mich als Batman-Enthusiast betrachtet, ehrlich sagen kann, dass ich alles erkenne.

Talia al Ghul ist der erste zusätzliche spielbare Charakter, dem du begegnest.

Als ob das nicht genug wäre, ist das Spiel großzügig mit weiteren Anspielungen gespickt, die eigentlich nichts mit Batman zu tun haben – ich will niemandem den Spaß verderben, aber besonders eine clevere Anspielung auf American Psycho hat mir besonders gefallen. Natürlich geht so etwas völlig über den Kopf der Kinder hinweg, die schließlich das Hauptpublikum für Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sind.

Bevor ich mich also hinreißen lasse und dir von all den Momenten erzähle, in denen ich wie Leonardo DiCaprio in diesem immer beliebten Meme mit dem Finger auf den Fernseher gezeigt habe, möchte ich gleich klarstellen, dass Lego Batman: Legacy of the Dark Knight definitiv auf jüngere Spieler abzielt. Der Standard-Schwierigkeitsgrad ist der niedrigste (von drei), und ich habe mich für den mittleren Schwierigkeitsgrad entschieden und auch den Härtesten versucht. Abgesehen von gelegentlichen Fehltritten und Ähnlichem bin ich noch kein einziges Mal im Kampf gestorben. Ich will keinesfalls sagen, dass ich ein Top-Power-Spieler bin, sondern vielmehr, dass Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ein sehr einfaches Spiel ist – so sehr, dass ich dir mit durchschnittlichen Fähigkeiten wirklich empfehlen kann, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Es macht mehr Spaß und ist immer noch ziemlich einfach. Aber das bedeutet nicht, dass es an Herausforderungen mangelt; Dazu komme ich noch.

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Er enthält ikonische Szenen aus allen möglichen Batman-Filmen aus den letzten Jahren – einschließlich des neuesten.

Für alle, die die Lego-Spiele von TT Games schon einmal gespielt haben, wird vieles davon natürlich vertraut wirken. Das Gameplay ist dasselbe und besteht größtenteils darin, alles mit der X-Taste zu zerschlagen und mit der A-Taste zu springen. Dann fliegen 'Studs' (die Ingame-Währung) über den Bildschirm, da fast alles in Stücke zertrümmert werden kann. Wenn du in kurzer Zeit genug Studs sammelst, bekommst du Multiplikatoren, die deinem Geld einen zusätzlichen Schub geben. Für mich wurde das zumindest zu einer Art Spiel innerhalb des Spiels, das das Sammeln von Studs mehr Spaß machte und ich unnötig viel Zeit damit verbrachte, Multiplikatoren aktiv zu halten, bevor ich wertvolle Gegenstände wie blaue oder lila Studs aufnahm, um maximale Ergebnisse zu erzielen.

Abgesehen davon, dass ein Fuß fest in den klassischen Lego-Welten von TT Games verankert ist, ist der andere ebenso fest im Arkham-Universum verwurzelt. In vielerlei Hinsicht ist das wirklich wie ein Arkham-Spiel, das in Lego neu interpretiert wurde. Der Kampf funktioniert ähnlich: Du kannst Horden von Gegnern besiegen, indem du zwischen ihnen springst, Konter ausführst, Projektilangriffen ausweichst und coole Moves ausführt. Der einzige Nachteil, der mir einfällt, ist vielleicht, dass Letzteres keine große Rolle spielt. Eine Reihe von Kombos auszuführen, um deine Fokusanzeige zu füllen und letztlich kraftvoller angreifen zu können, ist auf dem Papier eine gute Idee, aber wie erwähnt, sind die Gegner so einfach, dass es sich nicht lohnt, dafür zu streben. Oft ertappe ich mich dabei, dass ich die Angriffe gar nicht benutze, wenn ich die Chance habe.

Ich bin sicher, Sie werden die Arkham-Formel erkennen?

Ansonsten ist es ein durchweg erfreuliches System, und hier finden wir sogar Features wie die Möglichkeit, sich an Gegner heranzuschleichen und mit einem Enterhaken auf und ab zu schwingen, sodass man mit einem Stoß auf RB ahnungslose Feinde von oben ausschalten kann. Du kannst dich auch von hinten an Gegner heranschleichen oder sie von Vorsprüngen herunterziehen, wenn du von unten herankommst. Dazu kommen ziemlich abwechslungsreiche Bosskämpfe, und du hast eine wirklich unterhaltsame Spielschleife.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ist am besten, wenn man jemanden zum Spielen hat. Natürlich kann man alles alleine durchspielen, aber es gibt mehrere Situationen, in denen man im Koop-Modus mit sich selbst spielen muss – zum Beispiel, indem man einen Charakter zu einem Ort bringt, zu einem anderen wechselt und an einen anderen Ort geht und so weiter. Das ist kein Problem, aber diese Momente verlangsamen das Tempo etwas, und wenn ihr zu zweit seid, ist der Bildschirm geteilt und ihr könnt euch gegenseitig bestmöglich unterstützen.

Man muss immer noch ab und zu mit Lego bauen, und die Levels bieten viele heitere Elemente.

Die Welt ist riesig und offen, aber in Abschnitte unterteilt. Du und jeder Co-op-Partner müsst euch im selben Bereich aufhalten. Diese Bereiche sind jedoch beeindruckend groß, und wie oben erwähnt, gibt es Herausforderungen, die über den reinen Kampf hinausgehen. TT Games hat sich ein Beispiel an Nintendo orientiert und eine große Auswahl an Sammelobjekten enthalten, von denen viele berüchtigt schwer zu finden sind. Aber es lohnt sich oft, die Mühe zu suchen, denn ein komplettes Set aus Statuen, Spielkarten, Bonsaibäumen oder was auch immer es ist, bringt dir zusätzliche Boni – manchmal in Form von Gadgets (um deine Bathöhle zu pimpen, falls du so etwas magst) und manchmal in Form einer von mehreren Währungen.

Es gibt auch gute Möglichkeiten, deinen Batman (und seine Sidekicks) nach Belieben anzupassen, indem du eine Werkbank und eine Art Erfahrungspunktesystem nutzt, um Gegenstände und Charaktere aufzuleveln. Das verleiht dem Spiel ein Metroidvania-Gefühl, da man plötzlich auf Dinge zugreifen kann, von denen man wusste, dass sie da sind, aber nicht wusste, wie man sie erreichen sollte. Nach und nach schaltest du mehr von der Spielwelt frei und kannst natürlich zurückkehren, um weiter nach Dingen zu suchen. Es gibt auch ein festes Reisesystem, und es ist immer glasklar, wohin man als Nächstes gehen muss. Außerdem hast du Zugang zu klassischen Batman-Fahrzeugen, sodass die Fortbewegung schnell und einfach ist.

Das Batmobil fährt sich überraschend gut und bietet viel Grip.

Abgesehen von Batman selbst gibt es nur eine Handvoll anderer Charaktere, die du während des Abenteuers spielen kannst. Wenn du mit zwei Spielern spielst, muss Spieler zwei ziemlich oft wechseln, da mehrere Abschnitte für Batman und einen weiteren Charakter konzipiert sind, der dann die benötigten Fähigkeiten an dieser Stelle hat. Das macht es zu einem ziemlich einzigartigen Spiel in der Lego-Reihe von TT Games, da diese Titel manchmal dafür bekannt sind, über 100 spielbare Charaktere zu enthalten. Persönlich sehe ich das überhaupt nicht als Nachteil; vielmehr bietet es eine zusammenhängendere Erzählung und ein klarer definiertes Spielerlebnis.

Bevor ich meine Bewertung veröffentliche, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um die Grafik und den Sound zu kommentieren. Diese sind tatsächlich absolut erstklassig. Während der Rezensionsphase bin ich kaum auf einen einzigen Fehler gestoßen, obwohl der Day-One-Patch zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht veröffentlicht wurde. Es läuft wunderschön flüssig, die Effekte sind gut gemacht und die Animationen erstklassig. Hoch oben zu klettern und sich einfach mit Batman über Gotham zu gleiten und eine großartige Aussicht zu bieten, ist in diesem Lego-Spiel genauso cool wie damals, als Batman: Arkham City 2011 veröffentlicht wurde. Ich möchte auch den Soundtrack von Alexandros Nikolaidis hervorheben, der wirklich gut geschrieben und deutlich dunkler und bedrohlicher ist, als wir es bisher aus der Lego-Reihe gewohnt sind. Das verbindet die Präsentation wirklich und lässt es wie einen eher unwahrscheinlichen Batman-Simulator wirken.

Wenn du mit jemand anderem spielst, teilt sich der Bildschirm in zwei Teile und das Abenteuer wird noch besser.

Also... Die Bewertung? Es gab tatsächlich ein paar Momente während des Abenteuers, in denen ich mich gefragt habe, ob ich unsere absolute Top-Bewertung vergeben sollte (etwas, das ich seit 2021 nicht mehr gemacht habe). Letztlich führten der etwas zu einfache Schwierigkeitsgrad und das etwas unausgereifte Kombosystem in den Kämpfen dazu, dass ich es nicht ganz rechtfertigen konnte – aber trotzdem ist dies mit Abstand das beste Lego-Spiel, das ich je spielen durfte. Es gibt so eine riesige Menge zu entdecken und freizuschalten, und es bietet so exzellente Koop-Unterstützung, dass ich es jedem wärmstens empfehlen würde.