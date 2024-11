Lego Art wird romantisch mit dem Love Set

HQ

Es nähern sich die Feiertage und das bedeutet, dass Sie zweifellos auf der Suche nach lustigen Geschenken für Familie und Freunde sind. Wenn Sie jemanden haben, dem Sie ein wenig Zuneigung zeigen möchten, vielleicht eine Person, die die Arbeit des Künstlers Robert Indiana zu schätzen weiß, dann hat Lego vielleicht das perfekte Set für Sie.

Als Teil der Lego Art -Reihe wurde die ikonische Love -Skulptur zu einem 791-teiligen Set gemauert, das sich perfekt für die Präsentation in einem Bücherregal oder ähnlichem eignet. Das Set wurde rechtzeitig zum 55-jährigen Jubiläum der Originalskulptur im Jahr 2025 erstellt, und wenn es um das Set geht, fügt Lego hinzu:

"LEGO Art LOVE hat ein ähnliches Design und leuchtende Rot-, Blau- und Grüntöne und eignet sich perfekt für die Dekoration eines leeren Regals, eines Kaminsimses oder eines Tisches in jedem Raum. Es richtet sich an Erwachsene und bietet ein immersives und achtsames Bauerlebnis. Das Set wird außerdem mit zwei Bauanleitungen geliefert, die es Erwachsenen ermöglichen, die soziale Erfahrung beim Aufbau des Sets mit einem geliebten Menschen zu genießen."

Der größte Haken an diesem Set ist, dass es erst am 1. Januar auf den Markt kommen wird, aber Vorbestellungen sind ab sofort möglich, was bedeutet, dass Sie eine Bestellung aufgeben und sie vielleicht sogar für einen besonderen Menschen aufbewahren können, bevor der Valentinstag wieder vor der Tür steht.

Das Love -Set wird für 69,99 £ / 79,99 € im Einzelhandel erhältlich sein.