Lego arbeitet mit Olivia Rodrigo für fünf Sets zusammen, inspiriert von ihren "definierenden Songs"

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Jetzt, da Olivia Rodrigo das Musikgeschäft erobert hat, nachdem sie als junge Schauspielerin begonnen hatte, richtet die Popstar ihren Blick auf neue Wege und Bereiche. Kürzlich debütierte sie in Fortnite im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Epic Games und stürzt sich nun kopfüber in die Welt des Lego.

Lego hat fünf neue Sets vorgestellt, die von "prägenden Songs, Symbolen und Fan-Lieblingsmomenten aus Olivias Alben, darunter SOUR, GUTS, und du scheinst ziemlich traurig für ein so verliebtes Mädchen" inspiriert sind.

Mit dieser Enthüllung im Hinterkopf wird Rodrigo der erste Musiker, der jemals mehrere dedizierte Lego-Sets erhält, von denen jedes eine einzigartige Minifigur-Version der Popstar selbst enthält.

Was die Sets selbst betrifft, gibt es eine Vinyl-Ausstellung, einen Blumenstrauß, einen Konzertmond, ein geheimes Lager und eine Doppelgitarre, und die Sets werden mit unterschiedlichen Preisen und Stückzahlen angeboten, wie unten zu sehen ist.

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Lego Editions Olivia Rodrigos Vinyl – 360 Stücke – €29,99



Lego Botanicals & Lego Editions Olivia Rodrigos Blumenstrauß – 400 Stücke – €44,99



Lego Editions Olivia Rodrigos Konzertmond – 670 Stücke – €49,99



Lego Editions Olivia Rodrigos geheimer Speicher – 1.085 Teile – 79,99 €



Lego Editions Olivia Rodrigos Dual Guitar – 1.228 Stücke – €119,99



Jedes der Sets wird am 1. August veröffentlicht.

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