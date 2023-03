Lego 2K Drive wurde angekündigt und wird im Mai veröffentlicht

HQ

Erst kürzlich kündigten Lego und 2K an, dass sie heute ein neues Fahrspiel ankündigen würden. Nun, diese Ankündigung wurde nun offiziell gemacht, und wir können Ihnen alles darüber erzählen, was als Lego 2K Drive bezeichnet wird.

Dieses Open-World-Rennspiel wird für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One & Series X/S und Nintendo Switch erscheinen, und obwohl es erst heute angekündigt wurde, wird das Spiel sogar in weniger als zwei Monaten, am 19. Mai 2023, debütieren.

Der Titel wird ebenfalls von Visual Concepts entwickelt und bietet eine Geschichte, die sich über mehrere Biome in der farbenfrohen Welt von Bricklandia erstreckt, Kart-ähnliche Rennen bietet, ein hochgradig anpassbares System enthält, mit dem Sie Ihre eigenen Fahrzeuge bauen können, und wird vollständig alleine, online oder im lokalen Split-Screen spielbar sein.

Während ihr den Trailer zu Lego 2K Drive unten sehen könnt, könnt ihr auch unsere Vorschau auf das Spiel hier lesen, nachdem wir einen Nachmittag damit verbracht haben, es selbst zu spielen. Und wenn eines dieser Dinge Sie auf Lego 2K Drive verkauft, können Sie das Spiel sogar ab sofort auf allen Plattformen und in einer von drei Editionen vorbestellen, wobei diese sind:



Standard Edition - Nur das Basisspiel für 59,99 $



Awesome Edition - Das Basisspiel und das Year 1 Drive Pass bieten Zugriff auf die ersten Chargen von Post-Launch-Ergänzungen, sobald sie ankommen, sowie ein neues Fahrzeug, Fahrzeugflair und eine Lego-Minifigur im Spiel, alles für 99,99 $



Awesome Rivals Edition - Alle Inhalte aus dem Awesome Edition, außer dass dies stattdessen mehrere neue Fahrzeuge enthält, die 119,99 $ kosten



Vorbesteller erhalten am Tag der Veröffentlichung auch Zugriff auf das digitale Aquadirt Racer Pack.