Lego 2K Drive Hands-on: Ist das neueste Rennspiel von Lego ein Gewinner oder bleibt es in der Startaufstellung stehen?

HQ

Im Laufe der Jahre hatten wir einige absolute Korken von Lego-Spielen. Sei es Star Wars, Harry Potter, The Lord of the Rings, Marvel, DC, sogar einfache Lego-Originale wie das modernere Lego Builder's Journey oder das klassische Lego Island . Wir wurden verwöhnt. Und jetzt will 2K in diese Aktion einsteigen, da es jetzt eine mehrjährige Partnerschaft mit der blockigen Marke eingegangen ist, um eine Vielzahl von Videospielen zu liefern, etwas, das mit dem jetzt offiziell vorgestellten und angekündigten Lego 2K Drive beginnt.

Wie Sie wahrscheinlich durch den Namen dieses Spiels andeuten können, ist dies kein Plattform-Abenteuer, wie wir es von TT Games gewohnt sind. Nein, dies ist ein reiner Renntitel, aber er streut viel von diesem Lego-Charme ein, um es zu mehr als nur endlosen Wettbewerben auf der Strecke zu machen.

HQ

Was ich damit meine, ist, dass Lego 2K Drive, das von Visual Concepts entwickelt wurde, eigentlich ein Open-World-Rennspiel ist, in dem Sie nach Sammlerstücken jagen, an Rennen teilnehmen, zusätzliche Aktivitäten und Nebenquests abschließen können, alles zusätzlich zur Anpassung und sogar Erstellung Ihrer eigenen Fahrzeuge, alles in der wunderbaren Welt von Bricklandia. Denken Sie an Forza Horizon, außer dass das Spiel nicht simulierte Fahrmechaniken verwendet, bei denen Realismus das Ziel ist, sondern eine Arcade-ähnliche Kart-Rennmechanik, auf der das Spiel aufbaut.

Werbung:

Viele von Ihnen werden wahrscheinlich sofort an die Erweiterung von Forza Horizon 4's Lego Speed Champions denken, wenn ich diesen Vergleich anspreche, aber es lohnt sich, klarzustellen, dass sich diese beiden Lego-Erlebnisse in der Praxis nicht unterschiedlicher anfühlen könnten. Wie ich bereits erwähnt habe, da das Gameplay kartartige Physik verwendet, erhalten Sie eine sehr chaotische, rasante Action, bei der es beim Gewinnen eines Rennens nicht nur darum geht, wie gut Sie fahren, sondern auch, wie intelligent Sie aufgesammelte Power-Ups einsetzen können - wie Raketen oder ein Spinnennetz (denken Sie an Mario Kart's Blooper Tinte) - und ebenso auf die Versuche der gegnerischen Rennfahrer reagieren, diese Fähigkeiten gegen Sie einzusetzen.

Auch hier geht alles noch einen Schritt weiter, denn es gibt eine Loadout-Suite. Es ist nichts wie Call of Duty's aktuelles Gunsmith-System, aber es erlaubt den Spielern, die Autos zu wechseln, die sie auf der Straße, im Gelände und auf dem Wasser verwenden - wobei dies Fahrzeuge sind, die automatisch umgeschaltet werden, wenn Sie auf einem anderen Gelände fahren. Es ist ein ungewöhnliches System, das das Chaos in Rennen verstärkt, aber ansonsten überhaupt nicht wahrnehmbar ist.

Ich kann zwar sagen, dass mich meine Zeit mit der Lego 2K Drive's Racing Suite nicht umgehauen hat und etwas wirklich Neues präsentiert hat, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, und ich denke, Visual Concepts hat hier einen sehr kompetenten Kart-Racer geschaffen. Es ist kein Mario Kart - andererseits können nur sehr wenige Kart-Rennfahrer dieser Serie gerecht werden - aber es ist einzigartig und aufregend genug, um für sich allein zu stehen.

Werbung:

Aber Lego 2K Drive ist mehr als nur Rennen und dieses Spiel hat auch eine offene Welt zu erkunden, mit einer Handlung, der man folgen kann. Hier erkennt man sofort, dass es sich um ein Spiel handelt, das realistisch auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten ist, da sich die Welt (die in kleinere Biome aufgeteilt ist, die nicht physisch miteinander verbunden sind) eher karg und flach anfühlt. Abgesehen davon, dass man Luftlinie zum nächsten Rennen zoomt, gibt es sehr einfache Nebenquests, eine Reihe von Sammlerstücken, Minispiele (wie kurze Zeitrennen oder Sprünge - denken Sie wieder an Forza Horizon's Danger Signs), und wenn diese dich nicht mit Erfahrung belohnen würden, um am nächsten Rennen teilnehmen zu können, würde ich diese wahrscheinlich komplett überspringen.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass Lego 2K Drive's Open-World nicht irgendein Ungetüm ist, das Dutzende von Stunden in Anspruch nehmen wird. Sie sind kleiner und eher wie breite Spielplätze, auf denen Sie Ihr Auto herumwerfen können, um hier und da ein paar Stunden zu töten. In dem etwas mehr als einstündigen Teil der Sitzung, in dem ich in der Welt herumwühlen musste, habe ich eine große Delle in das Tutorial-Biom und den zweiten Ort von Big Butte gebracht.

Insbesondere der Name des letzteren ist ein perfekter Grund, um über den Ton dieses Spiels als Ganzes zu sprechen, da Lego 2K Drive einen Humor und eine Natur bietet, die vielen anderen Lego-Werken ähnelt. Es ist dämlich, albern und vollgestopft mit Humor auf der Nase, der jüngere Leute kitzeln und sogar reifere Zuschauer dazu bringen wird, hier und da zu kichern. Dieser Ton ist wahrscheinlich der einzige Grund, auf die Kampagne und die Erzählung zu achten, da er sonst nicht viel tut, um den Spieler zu packen. Es fühlt sich an, als wäre es einfach so gestaltet worden, dass das Spiel eine Erzählung hat, und aus keinem anderen Grund, da es uneinprägsame Charaktere und eine Handlung bietet, die nicht sehr packend ist. Andererseits ist Lego 2K Drive nicht dazu gedacht, ein Konkurrent mit The Last of Us zu sein, und die Tatsache, dass Visual Concepts mehr Fokus auf das Rennen und die Anpassung gelegt hat, ist ein großer Vorteil.

Um den Rennaspekt noch einmal zu berühren, wird dieser Titel auch Split-Screen-Unterstützung, Online-Matches und sogar zukünftige Inhalte bieten, die noch mehr Strecken in den Kampf bringen (plus mehr Biome und so weiter). Die Unterstützung nach dem Start bedeutet nicht, dass Lego 2K Drive mit Monetarisierungsbemühungen überfordert sein wird, da mir gesagt wurde, dass Lego sehr streng mit dieser Praxis umgeht, was bedeutet, dass alle Möglichkeiten, echtes Geld für das Spiel auszugeben, in Form von Battle Passes kommen und nicht in Form von Möglichkeiten, die das Gameplay beeinflussen. Wenn man bedenkt, dass die Garage-Anpassungssuite existiert, werdet ihr wahrscheinlich nicht viel Grund finden, zusätzliche kosmetische Optionen zu kaufen, die in den Battle Passes zu finden sind.

Und ich sage das, weil mich das Garage-System an ein aufgebocktes Lego Builder's Journey-Bausystem erinnert, das es den Spielern ermöglicht, buchstäblich jedes Fahrzeug zu erstellen, das sie wollen, indem sie eine Sammlung von Hunderten von verschiedenen Steintypen auf eine Vielzahl von einzigartigen Chassis legen, entweder für die Straßenautos, Offroader oder Wasserfahrzeuge. Es ist komplex und wenn überhaupt, auf den ersten Blick ein wenig überwältigend, aber sobald man anfängt, die Suite zu knacken und die Blockplatzierungsmechanik zu beherrschen, die ein wenig klobig sein kann, beginnt sie wirklich zu etwas Besonderem und Aufregendem zu werden.

Ich werde nicht sagen, dass Lego 2K Drive mich nach der dreistündigen Vorschausitzung umgehauen hat, aber ich hatte zum größten Teil Spaß, und ich denke, dass vor allem jüngere Leute (oder Eltern mit jüngeren Kindern) eine tolle Zeit mit diesem Spiel haben werden. Und das Beste daran ist, dass Sie nicht lange warten müssen, um es tatsächlich zu spielen, da das Spiel bereits am 19. Mai auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen wird.